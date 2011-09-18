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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۵۵

تظاهرات مردم لهستان در اعتراض به شرایط اقتصادی

تظاهرات مردم لهستان در اعتراض به شرایط اقتصادی

همزمان با آغاز نشست وزیران اقتصادی کشورهای اروپایی در لهستان، مردم چند کشور در اعتراض به سیاستهای اقتصادی اتحادیه اروپا در شهر "برسلاو" دست به تظاهرات زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نزدیک به 50 هزار نفر از اعضای اتحادیه‌ های کارگری اروپا همزمان با نشست وزیران اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لهستان دست به تظاهرات زدند.

این راهپیمایی در شهر "برسلاو" لهستان و در اعتراض به دستمزد پایین کارگران صورت گرفت.  

نشست وزیران اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با هدف یافتن راهکارهایی برای گذشتن از بحران بدهی های کشورهای حوزه یورو برگزار ‌شد.
 
حاضران در این راهپیمایی را فعالان اتحادیه‌ های کارگری از کشورهایی چون آلمان، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، نروژ، مجارستان، لیتوانی و اسلوونی تشکیل می‌ دادند.
کد مطلب 1410505

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