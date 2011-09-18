تغییری در وضعیت جسمانی پزشک ایرانی حاصل نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکان تایلندی نسبت به بهبودی حال شهابی ابراز امیدواری کرده اند اما عدم پاسخ به محرک ها باعث شده تا این پزشک باسابقه همچنان در بخش آی سی یو بیمارستان بانکوک شهر پاتایا تحت مراقبت های ویژه باشد. بنابر اعلام پزشکان به محض اینکه واکنش‌های عصبی دکتر شهابی شرایط بهتری پیدا کند، به ایران انتقال داده خواهد شد تا روند درمانش در کشور طی شود.



تا پایان وقت اداری امروز یکشنبه ابلاغ کتبی وزارت ورزش و جوانان برای پرداخت هزینه های درمانی این پزشک ایرانی از طریق وزارت امور خارجه به سفارت ایران در تایلند ارسال خواهد شد تا همسر و دختر دکتر شهابی که هم اکنون بر بالین او حضور دارند با نگرانی کمتری مراحل درمانی او را پیگیری کنند.