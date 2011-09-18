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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۴۹

هفته اول لیگ ستارگان قطر/

العربی با هادی عقیلی متوقف شد

العربی با هادی عقیلی متوقف شد

تیم فوتبال العربی در حالی که از وجود سیدهادی عقیلی در ترکیب خود بهره می برد، مقابل الاهلی متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر شنبه شب با برگزاری دو بازی آغاز شد که طی آن جدال تیم‌های الاهلی و العربی به نتیجه تساوی بدون گل انجامید و تیم الریان هم در خانه ام صلال با نتیجه تساوی یک بریک متوقف شد.

تیم العربی که از وجود سیدهادی عقیلی در ترکیب اصلی خود بهره می برد، شنبه شب در ورزشگاه حمد بن خلیفه دوحه به مصاف الاهلی رفت و در پایان مقابل میزبان خود به نتیجه تساوی بدون گل رضایت داد.

دیشب همچنین تیم ام صلال در خانه از تیم الریان پذیرایی کرد که این بازی در پایان به نتیجه تساوی یک بریک انجامید. در این بازی ابتدا تیم ام صلال در دقیقه 32 توسط ادواردو دی پریرا از میهمان خود پیش افتاد و با گل دقیقه 81 آلفونسو آلوز مارتینز بازی به تساوی کشیده شد.

- هفته نخست از فصل جدید مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:
یکشنبه - 27/6/90
* الجیش - الخور
* السد - الخریطیات

کد مطلب 1410507

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