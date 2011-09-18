مدرسه باقریه کرمان تفکیک جنسیتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه باقریه که در حومه شهر کرمان و به دلیل قرارگرفتن در حوزه روستایی الله آباد دور از توجه مسئولین قرارداشت با پی گیری های خبرنگار مهر برای سال تحصیلی جدید به دو مدرسه دخترانه و پسرانه تبدیل شد.

مشکلات این مدرسه ابتدایی که با نام دبستان باقریه و بدون تفکیک دختر و پسر و با جمعیتی بالغ بر 270 نفر در سال گذشته در یک واحد مسکونی اداره می شد بارها توسط خبرگزاری مهر به مسئولین مختلف و حتی وزیر آموزش و پرورش گوشزد شده بود و در نهایت برای سال تحصیلی جدید با اجاره یک واحد مسکونی دیگر مدرسه مذکور به دو مدرسه دخترانه و پسرانه تغییر یافت.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان در جلسه شنبه شب اداره کل آموزش و پرورش کرمان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این مدرسه و علت بی توجهی به این مدرسه مدیر ناحیه یک کرمان را در میانه جلسه به سالن فراخواند تا وی پاسخگو باشد.

محمد حسین حسینی صادق در جمع خبرنگاران گفت: مشکلی که این مدرسه دارد نبود زمین آموزشی در منطقه است و به ناچار کلاسهای درسی دانش آموزان در خانه استیجاری برگزار می شود و هر قدر به این خانه رسیدگی شود باز حکم مدرسه را ندارد.

حسینی صادق بیان داشت: با تلاش هایی که شد یک باب خانه را به دو واحد مسکونی افزایش دادیم و مدرسه باقریه که با حدود 300 دانش آموز اداره می شد به دو مدرسه دخترانه و پسرانه تغییر موقعیت می دهد.

وی گفت: یک زمین در محل روستای الله آباد برای مدرسه اختصاص داده شده است که منتظر ابلاغ بودجه هستیم تا مدرسه مورد نظر ساخته شود و با همکاری اهالی این مدرسه را نیز خواهیم ساخت.

این مسئول ادامه داد: این مدرسه در وضعیت خاصی قراردارد و نیاز به توجه بیشتر دارد تا بتواند خدمات استاندارد آموزشی را ارائه کند که پیگیر این مسئله هستیم.

