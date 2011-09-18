به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ارشادمنش افزود: موضوع چگونگی و نحوه اعطای بسته های حمایتی دولت به شهرداری ها در راستای قانون هدفمندی یارانه ها از ماه ها قبل مورد بررسی و ارزیابی های کارشناسی در وزارت کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و ستاد هدفمندی یارانه ها قرار گرفت و پس از جمع بندی و نهایی شدن موضوع جهت تصویب و اعلام نظر نهایی به هیئت وزیران ارسال شد.

معاون عمرانی وزیر کشور افزود: بسته های حمایتی شهرداری ها در حال حاضر منتظر تصویب در دولت است و در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.

همچنین ارشادمنش از نزدیک در جریان روند اجرایی طرح ها و پروژه هایی چون خط اول مترو تبریز، طرح تبادل میدان امام علی (ع)، پروژه احیای بافت فرسوده طرح عتیق و هتل لاله قرار گرفت.

وی همچنین با حضور در شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه ضمن بازدید از توقف گاه مرکزی، در جریان مشکلات این شرکت نیز قرار گرفت.