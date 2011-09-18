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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹

اجرای "مکبث" در آب

اجرای "مکبث" در آب

نمایش"مکبث" به کارگردانی بهروز پناهنده از 29 شهریور در استخر باغ هنر اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "مکبث" نوشته‌ ویلیام شکسپیر، با طراحی و کارگردانی بهروز پناهنده شهریور و مهر در استخر باغ هنر اجرا می‌شود. ویژگی این نمایش، اجرای آن در استخر پر از آب است.

این نمایش سال گذشته در جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر دانشگاهی و همچنین جشنواره‌های LENT و ANA DESETNICA کشور اسلوونی اجرا شده است. گلاب آدینه، رامبد جوان، سیامک صفری و بهنام تشکر، صداپیشگان و علی باروتی، آرمین بشرویه، بهروز پناهنده، امیر رجبی، مهدی مشهدی کاظمی، فرزین نوبرانی و مریم نورمحمدی، بازیگران "مکبث" هستند. طراحی صحنه‌ نمایش نیز بر عهده‌ بهروز پناهنده و امیر زاغری بوده است.

این نمایش 45 دقیقه‌ای از سه‌شنبه بیست‌و‌نهم شهریور، هر شب ساعت 20 در استخر باغ هنر اجرا می‌شود.
 

کد مطلب 1410518

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