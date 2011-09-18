اجرای "مکبث" در آب

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "مکبث" نوشته‌ ویلیام شکسپیر، با طراحی و کارگردانی بهروز پناهنده شهریور و مهر در استخر باغ هنر اجرا می‌شود. ویژگی این نمایش، اجرای آن در استخر پر از آب است.

این نمایش سال گذشته در جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر دانشگاهی و همچنین جشنواره‌های LENT و ANA DESETNICA کشور اسلوونی اجرا شده است. گلاب آدینه، رامبد جوان، سیامک صفری و بهنام تشکر، صداپیشگان و علی باروتی، آرمین بشرویه، بهروز پناهنده، امیر رجبی، مهدی مشهدی کاظمی، فرزین نوبرانی و مریم نورمحمدی، بازیگران "مکبث" هستند. طراحی صحنه‌ نمایش نیز بر عهده‌ بهروز پناهنده و امیر زاغری بوده است.

این نمایش 45 دقیقه‌ای از سه‌شنبه بیست‌و‌نهم شهریور، هر شب ساعت 20 در استخر باغ هنر اجرا می‌شود.

