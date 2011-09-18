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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۴۹

آیت الله نورمفیدی:

ریشه سلامت انسانها ایمان واقعی است

ریشه سلامت انسانها ایمان واقعی است

گرگان - خبرگزاری مهر: امام جمعه گرگان گفت: ریشه سلامت ما انسانها در داشتن ایمان واقعی به خدا است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی صبح یکشنبه در برنامه ستاد بزرگداشت روز گرگان در همایشی با عنوان گرگان، سلامت شهروندان، شهر سالم افزود: کسانی که شخصیت با اساسی دارند به همه کسانی که در ارائه این شخصیت با پایه و اساس  برای او نقش داشته اند، احترام می گذارد و آنها را دوست دارد.

آیت الله نورمفیدی با تاکید بر این مطلب که من شهر گرگان را دوست دارم، افزود: شخصیت من در این شهر شکل گرفته است و همه خاطرات من مربوط به این شهر است، در واقع گرگان، اصالت من است و به همبن دلیل این شهر را دوست دارم.
 
نماینده ولی فقیه در استان گلستان یادآور شد: وقتی می ببینم سالمندان زن و مرد از رادیو با گویش گرگانی سخن می گویند واقعا لذت می برم.
 
آیت الله نورمفیدی با اشاره به رابطه جدایی ناپذیری جسم و جان، گفت: آنچه می تواند روح و روان انسان را مطمئن کند و آرامش بخشد، ایمان، اعتقاد و اصالت او است.
 
وی در همین زمینه تصریح کرد: تغذیه روح و روان انسان برای دسترسی به سلامت، اعتقاد، ایمان و اصالت او است.
 
امام جمعه شهر گرگان اعلام کرد: ایمان واقعی و داشتن اعتقاد به خداوند باعث می شود که انسان را به عدالت، فضیلت و اخلاق درست هدایت شود.
 
آیت الله نورمفیدی بیان کرد: اینکه مشاهده می کنید حق کشی می شود، اینکه می بینید کرامت انسان ها زیر پا گذاشته می شود و اینکه می بینید رذایل اخلاقی خود را هویدا می سازد به این دلیل است که ایمان، واقعی نیست و از ایمان درست دور شده ایم.
 
وی به حدیثی مبنی بر اینکه ریشه همه بیماری ها پرخوری و ریشه همه درمان ها اعتدال در تغذیه است، اشاره کرد.
کد مطلب 1410519

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