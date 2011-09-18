مشخص شدن تکلیف کادر فنی تا 48 ساعت آینده/ حق مردم این پرسپولیس نیست!

محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم پرسپولیس مقابل استقلال بازی خوبی را انجام نداد. یکسری از مشکلات از ابتدای فصل هنوز هم در تیم وجود دارد که از نظر روحی بر روی بازیکنان تاثیرگذاشته است.

عضو کمیته فنی باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: بازیکنان پرسپولیس از توانایی بالایی برخور دارند ولی از نظر روحی مقابل استقلال مشکل داشتند ما حتی قبل از بازی با استقلال برای برطرف کردن این مشکلات روحی و روانی بازیکنان، روانشناس به تیم آوردیم ولی چندان فایده ای نداشت.

وی افزود: من در بازی مقابل استقلال تعجب کردم که آیا تیمی که درون زمین بازی می کند پرسپولیس است؟ این همان تیمی است که چند روز قبل مقابل ذوب آهن بازی کرد؟

عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: حق مردم و هواداران این پرسپولیس نیست. باید طی 48 ساعت آینده جلسه کمیته فنی را تشکیل دهیم تا باشگاه ضمن بررسی وضعیت کادر فنی در خصوص ادامه همکاری ایشان نیز تصمیم گیری کند. در این جلسه امکان هر چیزی حتی تغییر کادر فنی هم هست.