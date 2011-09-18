داوران بخش موسیقی جشنواره "طواف تا ولایت" معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهدوی دبیر بخش موسیقی جشنواره با اعلام این خبر گفت: در بخش موسیقی جشنواره یک نگاه کلی به هنرهای اسلامی داریم؛ البته این عرصه زیر شاخه‌های فراوانی دارد که اهمیت این زیر شاخه ها در موسیقی اسلامی را به‌خصوص در دوره‌های صفویه و قاجاریه و به خصوص دوران پس از انقلاب اسلامی دیده‌ایم. در بخش موسیقی جشنواره هم آثار رسیده در ژانرهای گوناگون را در بخش‌های موسیقی بی‌کلام و با کلام مورد داوری قرار خواهیم داد.

وی همچنین با اشاره به نوع داوری آثارافزود: در شاخه بزرگسالان، سنتی، ارکسترال، کلاسیک، پاپ، محلی و نواحی، مدرن و حتی در بخش کودکان نمونه‌هایی از ریتم‌ها و ملودی‌ها، آهنگ ترانه‌ها و کلام‌های موزون در قالب اشعار و ترانه‌های مرتبط با موضوع را مورد بررسی و داوری قرار خواهیم داد.

مهدوی درباره فعالیت‌های بخش جنبی جشنواره نیز افزود : در بخش جنبی جشنواره هم قصد داریم مقالات و نشست‌های تخصصی و میزگردهایی را با استادان برجسته این حوزه برگزار کنیم و روی مواردی خاص گفتگو و آسیب شناسی انجام دهیم. همچنین برگزاری چند کارگاه آموزشی با حضور استادن برجسته داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داده‌ایم و قرار است با حضور هیات داوران یک نشست تخصصی درباره نسبت موسیقی و اسلام برگزار کنیم.

وی در ادامه درباره بخش‌های مختلف جشنواره گفت: بخش موسیقی جشنواره هنرهای اسلامی "طواف تا ولایت" شامل بخش‌های سنتی، کلاسیک‌غرب، پاپ، ویژه، بین‌الملل، نواحی- محلی، تواشیح، کودک و تکنوازی است که در هر یک از این بخش‌ها با چهره‌های برجسته هر بخش، چه در حوزه آهنگسازی و چه در خوانندگی رایزنی‌هایی صورت گرفته تا از حضور آنان بهره بگیریم.

لازم به ذکر است نخستین جشنواره هنرهای اسلامی"طواف تا ولایت" از تاریخ 16 تا 24 آبان‌ فاصله بین اعیاد قربان و غدیر به دبیری "شهرام گیل‌آبادی"در تهران برگزار می‌شود؛ مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا 15 مهر سال جاری است.