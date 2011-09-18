رتبه اول جشنواره سراسری فرزندان مهر به کرمان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، کرمان طی پنج دوره متوالی مقام اول مسابقات فرزندان مهر سراسر کشور را به خود اختصاص داده است.

فرزندان مهر کرمان در دو تیم دختران و پسران با شرکت در پنج رشته مشترک شطرنج، تنیس روی میز، شنا، دو و میدانی، آمادگی جسمانی و فوتسال پسران زیر 14 سال موفق به کسب 10 مدال در این دوره از مسابقات شدند.

29 ورزشکار دختر و پسر اعزامی از کرمان در دو گروه سنی زیر 14 سال و بالای 14 سال، موفق به کسب مقام دوم توسط تیم دختران و مقام اول توسط تیم پسران شدند.

استان کرمان در مجموع تیمی صاحب مقام اول این دوره از مسابقات شد.

در این دوره از مسابقات 800 نفر از فرزندان تحت پوشش سازمان بهزیستی به رقابت پرداختند.