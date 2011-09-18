به گزارش خبرنگار مهر، موسی ابومرزوق امروز یکشنبه در دومین روز ازاجلاس بین المللی بیداری اسلامی که در مرکز همایش های صداوسیما در حال برگزاری است با اشاره به قیام مردم در کشورهای عربی گفت : این قیام از مدت ها قبل و از ازمانی که مردم نفوذ استکبار و استعمار را در کشور خود احساس کردند آغاز شد و امروز موج بیداری اسلامی گسترش یافته است.

وی گفت: البته کشورهای غربی تمام تلاش خود را می کنند تا این انقلاب ها را مصادره کنند از این رو وحدت امت اسلامی امری لازم و ضروری است.

نماینده حماس در ایران به نقش جوانان در خیزش های اسلامی اشاره کرد و افزود: امروز جوانان در جهان عرب پرچم آزادی را برافراشته اند و خواستار آزادی و صلح هستند.

ابومرزوق ادامه داد: البته انقلاب اسلامی ایران از زمان پیروزی تا به امروز همواره بر ایستادگی ملت ها تاکید کرده است.

وی همچنین به انتقاد از رویکرد غرب در قبال انقلاب مردم در منطقه پرداخت و خاطرنشان کرد: شعار های غربی ها در خصوص انقلاب های منطقه پوچ و بی ارزش است ضمن آنکه باید در حال حاضر دوست را از دشمن بشناسیم و فریب دشمنان را نخوریم.

نماینده حماس در ایران گفت: رژیم های فاسد در منطقه باید ساقط شوند البته اگر مردم در کشورهای عربی دست به دست هم دهند می توانند معجزه هایی را محقق کنند که نمونه آن در تاریخ ثبث نشده است.