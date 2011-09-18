طرح جامع رسانه از سوی دولت و مجلس تدوین شده است

ستارهدایت خواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مدتها پیش به دولت اعلام کردیم که این طرح را تدوین و به مجلس ارائه کند اما دولت امروز و فردا کرد و این طرح هنوز به صحن علنی مجلس نیامده است.

وی افزود: براین اساس به دولت تا امروز یکشنبه فرصت داده شده که این طرح را به مجلس ارائه دهد.

هدایت خواه بیان کرد: کار زیادی روی این طرح از سوی کمیسیون انجام شده و "سید جلال فیاضی" مدیرمسئول اسبق روزنامه قدس و خبرگزاری ایرنا مشاور مخصوص کمیسیون در تدوین این طرح بوده است.

وی بیان داشت: با این حال منتظریم که این طرح امروز به صورت لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه شود چون وزارت ارشاد هم اعلام کرده که در حال تدوین این طرح است.

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس تصریح کرد: این طرح دو محور اصلی دارد که یکی حمایت از رسانه ها و دوم جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای با مطبوعات است.

هدایت خواه افزود: همچنین در این طرح جرم مطبوعاتی و تخلف مطبوعاتی از همدیگر جدا شده اند و جرم مطبوعاتی در دادگاه و تخلف مطبوعاتی در هیئت نظارت بررسی می شود.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان داشت: این مسئله باعث می شود نظارت بهتر انجام گیرد و از برخوردهای صرفا قضایی با مطبوعات پرهیز و زمینه حمایت از مطبوعات ایجاد شود.

هدایت خواه عنوان کرد: همچنین تمرکززدایی هیئت نظارت از دیگر برنامه های این طرح است به صورتیکه هیئت نظارت در استانها نیز تشکیل می شود.