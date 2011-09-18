به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه مالایی میل ، "زوریدا محمد" در این باره افزود : تا کنون یکصد پرنده متشکل از 80 مرد و 20 زن برای این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند.

وی گفت : تقاضا برای شرکت در این رویداد زیاد است زیرا برج کوالالامپور یکی از بلندترین برج های مخابراتی جهان بوده و 310 متر ارتفاع دارد ولی ما به متقاضیانی اجازه شرکت دادیم که حداقل تجربه 100 پرش را داشته باشند.

مدیر اجرایی برج مخابراتی مالزی درادامه افزود: از روز 28 سپتامبر مطابق با 6 مهرتا دوم اکتبر مطابق با 10 مهر ماه بیش از 100 پرنده داخلی و خارجی از این برج سقوط آزاد خواهند داشت .

وی تصریح کرد: امسال تمرکز ما تنها بربرج مخابراتی کوالالامپور است زیرا ما درسال گذشته علاوه بر برج کوالالامپور، پرش از برج‌های دوقلو پتروناس و برج پیننگ را نیز در برنامه داشتیم.

دولت مالزی همه ساله برای جذب گردشگران خارجی برنامه های تفریحی و ورزشی بیشماری را تدارک می بیند که سقوط ازاد از برج مخابراتی مالزی و برج های دوقلو یکی از این برنامه است .

سقوط آزاد ازبرج مخابراتی مالزی برای نخستین بار در اکتبر سال 1999 آغاز شد و هر سال در ماه اکتبر برگزار شده است.