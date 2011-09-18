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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۵۳

پخش برنامه "رادیو هفت" تا پایان سال تمدید شد

پخش برنامه "رادیو هفت" تا پایان سال تمدید شد

برنامه تلویزیونی "رادیو هفت" که هر شب از شبکه آموزش پخش می‌شود، به دلیل استقبال مخاطبان تا انتهای سال تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه زنده شبانگاهی "رادیو هفت" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی منصور ضابطیان و محمد صوفی به مدت یک سال است که از شبکه آموزش پخش می‌شود.

در برنامه شنبه شب 26 شهریور ماه مضابطیان مجری برنامه این موضوع را اعلام کرد که با وجود این که قرار بود برنامه تا انتهای شهریور پس از 13 ماه پخش به انتها برسد، به دلیل استقبال مخاطبان تا انتهای سال 90 تمدید به روی آنتن خواهد رفت.

البته کارگردان این مجموعه همچنین اشاره کرد برای طی مرحله پیش تولید سری جدید برنامه با مدت زمانی فاصله دوباره شاهد "رادیو هفت" خواهیم بود.
 
برنامه زنده شبانگاهی "رادیو هفت" هر شب ساعت 23 از شبکه آموزش پخش می‌شود.
کد مطلب 1410559

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