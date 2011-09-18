سید جواد خازنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حالی که زمان زیادی به آغاز فصل جدید مسابقات لیگ دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در رده سنی امید بیشتر باقی مانده است، این روزها تمام تیم‌های لیگ برتری و از جمله صبای قم با جدیت خود را برای لیگ برتر امید آماده می‌کنند.



وی افزود: در این بین انجام دیدارهای تدارکاتی بعد از برگزاری و اجرای برنامه‌های آماده سازی تیمی و جسمانی از جمله مهمترین تمهیداتی است که کادر فنی تیم‌ فوتبال امید صبای قم برای حضور موفق در لیگ برتر برای تیم‌ و بازیکنان خود در نظر گرفته اند.



مدیر تیم های پایه باشگاه صبای قم افزود: برای همین منظور تیم امید صبای قم شب گذشته در یکی از مهمترین دیدارهای تدارکاتی خود از آغاز تمرینات آماده سازی برای حضور در مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور، در مصاف با تیم قوی سایپا به برتری رسید.



وی افزود: دیدار صبای قم یکی از 12 تیم حاضر در مسابقات لیگ دسته برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه‌های کشور و سایپا، به میزبانی حریف ما در تهران برگزار شد که در پایان صبای قم با نتیجه سه بر یک سایپا را با شکست مواجه کرد.



خازنی بیان داشت: در این دیدار که هر دو نیمه آنها حالت متفاوتی با یکدیگر داشت، سیدمحسن بابامیری سرمربی تیم امید صبای قم، تیمش را نیز با ترکیب متفاوت به زمین مسابقه فرستاد و در مقابل تیم حریف ارزیابی کرد تا بعد از تمرینات سخت و فشرده بدنسازی، میزان آمادگی تیمش را بسنجد.



وی اضافه کرد: در نیمه نخست این دیدار بیشتر بازیکنان جدید صبای قم در ترکیب اصلی بودند و بازی بسیار خوبی از خود ارائه کردند و ابتدا این تیم فوتبال صبای قم بود که با تیزهوشی بازیکنان خود به گل اول مسابقه دست یافت.



مدیر تیم های پایه باشگاه صبای قم یادآورشد: در ادامه تیم صبای قم تمرکز خود را حفظ کرد و با در اختیار گرفتن میانه میدان و بازی سازی هافبک‌های خود، بارها به درون محوطه جریمه حریف راه یافت اما نیمه نخست با برتری یک بر صفر صبای بم به پایان رسید.



وی ادامه داد: در نیمه دوم یک بار دیگر صبای قم در حرکتی هجومی به سمت دروازه تیم فوتبال سایپا به دنبال رسیدن به گل موفق شد دروازه حریف را برای بار دوم باز کرده و بدین ترتیب بازی خوب امیدهای ما با زدن گل دوم تکمیل شود.



خازنی ابراز داشت: در ادامه بازی در نیمه دوم بازیکنان صبای قم بازی هجومی و هماهنگی را ارائه کردند و این در شرایطی بود که نفراتی که در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند بازی هماهنگی نشان دادند و حاصل آن زند گل سوم بود.



وی افزود: در این مسابقه تدارکاتی، آرش عبدلی، محمد عرب خراسانی و مرتضی عابدی زننده گل‌های تیم فوتبال امید صبای قم مقابل سایپا بودند.

