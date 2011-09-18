حسن ذوالفقاری، سخنگوی انجمن علمی نقد ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تقسیم بندی جریان نقد ادبی در کشور به نقد‌های ژورنالیستی و دانشگاهی بیان داشت: در زمینه نقد دانشگاهی در کشور ما به دلیل نبود بستر دانشگاهی و استاد در مراکزعلمی ما هنوز که هنوز است نمی‌توانیم ادعا کنیم که در حوزه نقد ادبی در کشور ما اتفاق ویژه‌ای رخ داده است؛ در حالی که وجود چنین زمینه‌ایی است که می‌تواند زمینه‌های تحقیقاتی را در این رابطه فراهم کرده و دانشجویان را به سمت شناخت و ایجاد نقد مناسب هدایت کند.

وی ادامه داد: البته این موضوع به معنی نفی تلاش‌های دانشگاهی در زمینه مطالعه و ساختار دادن به نقد فنی نیست؛ کما اینکه در رشته‌هایی مثل زبان فارسی و انگلیسی، جامعه شناسی و حتی هنر بر اساس نیازهای موجود فعالیت‌هایی انجام شده است و سرمایه‌هایی نیز در این حوزه به وجود آمده است.

ذوالفقاری در ادامه با اشاره به واحدهای درسی موجود در دانشگاه‌ها به این منظور افزود: آنچه الان در دانشگاه‌های ما در رابطه با نقد ادبی وجود دارد، برخی واحدهای غیراجباری درسی است و همین نبود گرایش ویژه‌ای در این رابطه رفته رفته ما را عقب رانده است و خوب نتیجه طبیعی آن هم تربیت نشدن منتقد در کشور ما است.

سخنگوی انجمن علمی نقد ادبی در ادامه با اشاره به فضای موجود در نقد آزاد و ژورنالیستی در کشوراظهار داشت: در سال‌های آتی در مطبوعات به طور مستقیم وارد عرصه نقد شده‌اند، اما این انتقادات کمتر از حد لازم با تکیه بر نظریه‌های داستان نویسی و شعر تولید می‌شوند و تنها به بررسی یکی از جنبه‌های داستان می‌پردازند. این نوع از نقدها نیز به هر صورت مبنای مشخص به خودشان را دارند، اما بازهم به نظرم در این حوزه اتفاقی که افتاده خیلی کافی نیست و چیزی به عنوان منتقد از دل آن تربیت نشده است.

ذوالفقاری در ادامه افزود: متاسفانه نقدها در کشور ما با غرایض شخصی و گاه سیاسی آمیخته شده است. از طرف دیگر ویژگی اصلی نقد و انتقاد نهادینه شدن خواست به دریافت آن است. نمی‌شود با یک کلاس توجیهی از فردی خواست که منتقد شود و در این رابطه توجیه شود.

به گفته وی در حوزه نقد و به منظور تربیت منتقد لازم است که در این حوزه کتاب درسی خاصی تالیف شود تا بر مبنای آن اگر اثری نقد شد، فرد بتواند با مراجعه به متون مرجع، علت انتصاب موضوعی به کارش را بداند و زمنیه ایجاد و دریافت نقدهای دیگر را در خود به وجود آورد.

وی تاکید کرد: نقد تنها مچ گیری و عیب یابی نیست و بررسی همه ابعاد یک اثر را شامل می‌شود و شاید به همین خاطر است که نبود منتقد در کشور ما بیش از پیش در این رابطه به چشم می‌آید.