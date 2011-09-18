خارج سازی شناورهای مغروق از کارون ادامه دارد

شاهین ترکپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای ایمن سازی و پیشرفت راهبری ایمن تر در رودخانه کارون، اداره ایمنی و حفاظت دریانوردی بندر خرمشهر پنجمین فروند شناور مغروقه را در سال جهاد اقتصادی توسط متخصصان داخلی شناورسازی کرد.

وی افزود: هزینه عملیات شناورسازی این "بارج خن دار" برخلاف شناورسازیهای قبلی و با توجه به مهارت متخصصان و نیروهای داخلی با یک ششم هزینه اعلام شده توسط خارجیها صورت پذیرفت.



ترکپور ادامه داد: این شنارو مغروقه که از زمان جنگ تحمیلی تاکنون در عمق چهار متری و زیر گل و لای رودخانه کارون جای گرفته بود، در یک اقدام تخصصی اداره ایمنی و حفاظت دریایی بندر خرمشهر و با همکاری متخصصان و نیروهای داخلی گلشویی، آب بندی و هوادهی شد تا مراحل شناورسازی به صورت کامل انجام گیرد.



معاون دریایی بندری اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر تصریح کرد: این شناور مغروقه از نوع بارج تک انباره با ابعادی به طول 26 متر، عرض هشت متر و ارتفاع سه متر است که با شناورسازی آن مشکلات ترددی شناورها در این بخش از رودخانه کارون تسهیل شد.



وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با پاکسازی کامل رودخانه های کارون و اروندرود از وجود مغروقه ها و اجسام باقیمانده از جنگ تحمیلی، کشتیرانی ایمن تر در راستای رونق اقتصادی منطقه داشته باشیم.