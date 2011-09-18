به گزارش خبرنگار مهر، عبدالقادر القوقئه امروز یکشنبه در دومین روز از اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی که در مرکز همایش‌های صدا و سیما در حال برگزاری است ، در خصوص قیام مردم در کشورهای منطقه توضیح داد: مردم در کشورهای عربی از انقلاب اسلامی ایران درس گرفتند و به این نتیجه رسیدند که باید با استکبار و استعمار مبارزه کرد.

این اندیشمند لیبیایی در ادامه اظهار داشت: روزی نیست که ما شاهد پیروزی مردم در کشورهای عربی نباشیم. البته آمریکا تمام تلاش خود را می‌کند تا قیام مردم به منصه ظهور نرسد.

وی همچنین به قیام مردم در کشور لیبی اشاره کرد و افزود: مردم در کشور لیبی با تمام وجود قیام خود را ادامه می‌دهند یا پیروز می‌شوند یا به شهادت می‌رسند. البته مردم لیبی بر این باورند که شهادت خود یک پیروزی است.

این اندیشمند لیبیایی در ادامه سخنانش به خیانت‌های قذافی پرداخت و با بیان اینکه قذافی قاتل ملت خود بود، افزود: وی علاوه بر خیانت‌هایی که به ملت روا می داشت به مقدسات نیز توهین می‌‌کرد.

وی در پایان سخنانش خطاب به اندیشمندان و صاحب نظران جهان اسلام که در این همایش شرکت کرده‌اند، گفت: باید از انقلاب مردم در کشورهای منطقه حمایت کرد و نگذاشت آمریکا این انقلاب‌ها را مصادره کند چرا که بیگانگان درصددند از پنجره وارد کشورهای منطقه شوند .