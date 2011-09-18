ناشران حوزه فرهنگ شهروندی در مشهد حمایت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور ترویج فرهنگ شهروندی انتشارات بوی شهر بهشت طی فراخوانی از ناشران حوزه فرهنگ شهروندی جهت حمایت از آثار آنان دعوت به همکاری می کند.

بنا بر این گزارش، طبق این فراخوان از آثار حوزه فرهنگ شهروندی که شامل 30عنوان موضوع نظیر شهر شناسی و آشنایی با هویت تاریخی مشهد، فرهنگ مجاور نشینی و زائر پذیری،فرهنگ آپارتمان نشینی، فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، فرهنگ ترافیک، حفظ اموال عمومی،آشنایی با حقوق و تکالیف شهری است، حمایت خواهد شد.

این گزارش حاکی است، ناشران می توانند تا 30شهریور ماه جهت ارسال آثار خود به صورت فایل پرینت و یا کتاب آماده انتشار به دفتر انتشارات بوی شهر بهشت واقع در بولوار جمهوری اسلامی، تقاطع پروین اعتصامی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد اقدام کنند.