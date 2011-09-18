بیداری اسلامی در منطقه متاثر از دفاع مقدس است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید که در جلسه هیئت امناء دانشگاه عالی دفاع ملی و در جمع مسئولان و فرماندهان سخن می‌گفت، ضمن تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس به ملت قهرمان ایران اظهار داشت: برگزاری هفته دفاع مقدس در 31 شهریور ماه هر سال، ‌سالگرد یک تجاوز نیست بلکه بزرگداشت یک حماسه عظیم و بزرگداشت مقاومت نیروهای مسلح و مقاومت مردمی یک ملت است.

وی در بیان توانمندی ملت ایران گفت: ملت ایران ملتی است که در اوج سختی‌ها و کمبود امکانات و مظلومیت در یک جنگ کاملا نابرابر در مقابل دشمنان ایستاد و دفاعی جانانه کرد و شکست و هزیمت و ناکامی را به دشمن که به نیابت از استکبار جهانی با ملت ایران می‌جنگید، و همه حامیان منطقه‌ای و جهانی صدام تحمیل کرد.

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با بیان این‌که "مفهوم جنگ در اذهان و باور مردم در جامعه ایران در تاریخ دو قرن اخیر، یک پدیده ثابتی نبوده است" گفت: مفهوم جنگ در پایان قرن دوازدهم هجری شمسی (آغاز قرن نوزدهم) در مقابل روس‌ها، شکست، حقارت سیاسی اجتماعی و وابستگی به بیگانگان، پرداخت غرامت و از دست دادن سرزمین‌های شمال ارس را در ذهن‌ها باقی گذاشته است.

رشید ادامه داد: مسبب از دست دادن سرزمینهایمان رژیم فاسد و نالایق قاجار بود گرچه ملت ایران در آن جنگ به پشتوانه علماء و روحانیون در مقابل متجاوز ایستادگی کرد، اما رژیم فاسد و حاکم قاجار قادر به هدایت و رهبری و پشتیبانی مردم در برابر متجاوز نبود.

وی افزود: مفهوم جنگ در نسل شهریور 1320 اشغال، ‌گرسنگی، ‌فقر و قحطی، فحشا و شکست نیروهای مسلح ایران از بیگانه در یک روز و بعد هم تحقیر و وابستگی به مدت 37 سال دیگر بود.

جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه افزود: مفهوم جنگ بر پایه تجربه جنگ با عراق در نسل انقلاب و جنگ با مفاهیم آرمانی، شهادت و عزت و سربلندی و استقلال و بسیاری از مفاهیم ارزشمند آمیخته است این حادثه بزرگ تاریخی، یک راه نورانی و روشن برای نسل‌های آینده خصوصا نسل جوان باقی می‌گذارد که همیشه الهام بخش است و در برابر تهدیدات و چالش‌ها برای حفظ استقلال و تاکید بر پایداری و مقاومت و ایستادگی در برابر باج‌خواهی مستکبران، از این راه روشن و نورانی و پرافتخار گذشته، الهام بگیرد.

وی افزود: جنگ هشت ساله دفاع مقدس در زمان وقوع و پس از آن نتایجی به همراه داشته، ‌از جمله معرفی ملت ایران به مقاومت در برابر تهدید و تجاوز و معرفی نظام جمهوری اسلامی ایران به استقلال‌خواهی و مقابله با نظام سلطه و حمایت جمهوری اسلامی طی 3 دهه گذشته با پیگیری اهداف و آرمان‌های دینی و انقلابی از طریق استقامت و پرداخت هزینه مهمترین کلاس آموزشی و الگوسازی برای ملت‌های منطقه بوده است.

رشید در پایان گفت: پس از گذشت سه دهه و پرورش یک نسل در جهان عرب و مشاهده مجموعه تحولات منطقه، در می‌یابیم که این بیداری اسلامی و پیروزی ملت‌ها بدون تاثیر از آموزه‌های انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس نمی‌توانست محقق شود.