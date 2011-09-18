پادرمیانی کشورها در خصوص دو آمریکایی/ از تجزیه فلسطین حمایت نمی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه برگزاری اجلاس بین المللی بیداری اسلامی در تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص برنامه های سفر رئیس جمهور به نیویورک تصریح کرد: سفر سالانه برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل به طور جدی همواره از سوی ایران دنبال شده و تاکید بر این است که مقامات جمهوری اسلامی ایران در سطح رئیس جمهور در این نشست مهم حضور داشته باشند.

وی گفت: در این اجلاس که در چند روز آینده برگزار می شود مباحث مهمی پیرامون موضوع دوربان 2، ایمنی تکنولوژی هسته ای و ... و نیز نشست های متعدد پیرامونی برپا خواهد بود.

صالحی در پاسخ به این سئوال مهر که آیا ایران از پیشنهاد تشکیل دولت فلسطین در سازمان ملل حمایت خواهد کرد، گفت: یکی از مواردی که احتمالا در این نشست مطرح می شود موضوع فلسطین است. موضع رسمی ایران این است که فلسطین متعلق به فلسطینیان است و فلسطین تجزیه پذیر نیست به نحوی که برخی قصد دارند القا کنند ما عمل نخواهیم کرد.

رئیس دستگاه سیاست خارجی با بیان اینکه ما همواره از ابتدا اعلام کردیم فلسطین متعلق به همه فلسطینیان است گفت: ایران پیشنهادی برای برگزاری رفراندوم در فلسطین برای تعیین نوع حکومت داده است و ما با تجزیه فلسطین به هیچ عنوان و تحت هیچ بهانه ای موافق نیستیم.

وی افزود: ما رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسیم و موضع صریح ما از ابتدا تا کنون این بوده که این رژیم غاصب است.

خبرنگار مهر در رابطه با تماس های اخیر یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان و وزیر خارجه ایران سئوال کرد و پرسید آیا محور این تماس ها بحث دو تبعه آمریکایی بوده است که صالحی در پاسخ گفت: خیلی از مقامات کشورها در این رابطه پا در میانی کرده اند و ما این نکات را به قوه قضائیه منتقل کرده ایم.

صالحی ابراز امیدواری کرد که این دو تبعه آمریکایی مورد رافت اسلامی قرار گیرند.

وزیر خارجه در پاسخ به سئوالی در رابطه با سپر موشکی ناتو در ترکیه، نیز گفت: گویا این موضوع هنوز به طور جدی مطرح نشده و در حد صحبت است اگر قرار باشد تصمیمی در این خصوص گرفته شود تصمیم درستی نیست و نیاز به بازنگری دارد چرا که این اقدام هیچ توجیهی ندارد.

وی در پایان گفت: سپر موشکی در ترکیه چیزی جز ایجاد ابهام به دنبال ندارد.