محمد شیخان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه امشب رئیس جمهور در سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت: رئیس جمهور در آستانه سفر به نیویورک برای شرکت در شصت وششمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون مهمترین مسایل و موضوعات داخلی، منطقه ای و بین المللی امشب بعد از خبر 22:30 از شبکه دوم با مردم صحبت خواهد کرد.

گفتنی است محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در راس هیئتی عالی‌رتبه برای شرکت در شصت و ششمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به نیویورک سفر ‌می کند.

گفتنی است هفته گذشته محمد حسن صالحی مرام معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اعلام کرده بود که رییس جمهور یکشنبه 27 شهریور ماه در آستانه شرکت در شصت و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در گفتگوی زنده تلویزیونی که پس از خبر سراسری ساعت 21 از شبکه یک سیما پخش خواهد شد، درباره مهمترین مسایل داخلی و موضوعات روز منطقه ای و بین المللی با مردم به گفت و گو خواهد نشست.