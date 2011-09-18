نگرانی شدید رسانه های سعودی از ادامه تظاهرات مردم مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه های المدینه و البلاد روز گذشته در سرمقاله های خود صحنه سیاسی کنونی مصر را غبارآلود و مبهم توصیف کرده و ادامه تظاهرات مردم مسلمان این کشور برای تحقق اهداف انقلاب 25 ژانویه را نگران کننده خواندند.



این روزنامه ها در ادامه نگرانی خود از تظاهرات مردم مصر و پیامدهای آن به ویژه برای رژیم آل سعود مدعی شدند : عناصر نفوذی از تظاهرات برای سرنگونی انقلاب سوء استفاده می کنند، در حالی که نه تنها مردم مصر، بلکه جهانیان منتظر ثمره انقلاب 25 ژانویه هستند.



این روزنامه ها در تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از حمایتهای آل سعود از رژیم دیکتاتوری سابق مصر و روابط بسیار حسنه میان مبارک و ملک عبدالله نوشتند : هیچ کس به طور مشخص نمی داند که تظاهرات مصریها در میدان التحریر تا چه زمانی ادامه خواهد داشت یا اینکه چه کسانی در پس این تظاهرات هستند و زمام آن را در دست دارند.

البلاد و المدینه با بیهوده خواندن تظاهرات مردم مصر در موضعی مداخله جویانه نوشتند : باید مردم را درباره آنچه که می خواهند مخاطب قرار داد و برای آنچه نیاز دارند و بهبود زندگی و آگاهی سیاسی آنها از طریق نهادها و فعالیتهای متعدد(نه از راه برگزاری تظاهرات) تلاش کرد تا در نهایت خواسته های مردم از انقلابشان محقق شود.



این روزنامه ها با نادیده گرفتن خواسته های مردم عربستان به ویژه اقلیت سرکوب شده شیعیان مبنی بر لزوم پایان یافتن فضای ارعاب و سرکوب و تبعیض و بی عدالتی و انحصارطلبی نوشتند : مردم منبع قدرت در فعالیتهای سیاسی هستند و مشروعیت را به گروهها از طریق صندوقهای انتخابات می دهند یا از آنها می گیرند که گروههای سیاسی در مصر باید به آن فکر کنند.

خاطر نشان می شود مردم مسلمان مصر علاوه بر برگزاری تظاهرات ضد صهیونیستی و همچنین تظاهرات مستمر برای تحقق خواسته های انقلاب خود، در مقابل سفارت عربستان نیز تظاهرات برگزار کردند و خواستار اخراج سفیر این کشور به سبب سیاستهای مداخله جویانه آل سعود شدند.