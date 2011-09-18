به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد صالحی در ملایر با اشاره به اینکه وقف سنتی حسنه است که در اسلام مورد توجه ویژه قرار گرفته و سفارش زیادی به آن شده است، گفت: نوسازی و تعمیر بقاع متبرکه از اولویت های سال جاری این اداره است.

وی گفت: در شهرستان ملایر سه بقعه محور قرار گرفته که شامل امامزاده علی اصغر(ع) روستای کرکان و دو بقعه دیگر است.

حجت الاسلام صالحی با بیان اینکه این بقعه تخریب شده و به زودی عملیات ساخت ساختمان جدید امامزاده کلنگ‌زنی می‌شود، ادامه داد: اعتبارات مورد نیاز از کمک‌های مردمی و اعتبارات سازمان اوقاف و امور خیریه تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه هیچ اعتبار دولتی برای تعمیر و تجهیز اوقاف وجود ندارد، بر کمک‌های مردمی در ساخت بقاع متبرکه تأکید کرد.

صالحی گفت: بسیاری از این امامزادگان در مناطق مختلف از جمله روستاها متفرق هستند که باید هر چه سریعتر کار آبادانی و تعمیر آنها صورت بگیرد.

وی به ورود اطلاعات رقبات ملایر به سامانه جامع اوقاف اشاره کرد و اظهار داشت: این کار باید با یک حرکت جهادی صورت گیرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان از دو برابر شدن درآمد موقوفات ملایر در شش ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این درآمد در راستای نیت واقف و عمران و آبادانی موقوفات هزینه می‌شود.

وی ملایر را قلب وقف استان همدان خواند و افزود: 63 و نیم درصد از ملایر موقوفه است و خیران و واقفان زیادی در این شهرستان وجود دارد.