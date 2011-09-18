تجلی هویت اسلامی و ایرانی در شهرسازی قم ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در دیدار مسؤلان انجمن معماران تجربی قم طی سخنانی با اشاره به جایگاه استان قم به عنوان کانون اصلی و محوری تشیع و پایگاه فقاهت و مرجعیت، اظهار داشت: در تدوین طرح جامع شهر قم باید این ویژگی‌ها مد نظر قرار گرفته و برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای تغییر چهره و منظر شهری متناسب با هویت و فرهنگ اسلامی ایرانی صورت پذیرد.



وی انجمن تجربی معماران قم را جمعی از افراد دارای تبحر و مهارت کافی در زمینه معماری و ساخت و ساز عنوان و بر لزوم فراهم شدن بستر و زمینه‌های بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های این تشکل تأکید کرد.



استاندار قم همچنین همکاری بیشتر دستگاه‌های متولی در جهت رفع موانع پیش روی فعالیت‌های انجمن را خواستار شد.

