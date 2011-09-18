به گزارش خبرنگار مهر،عبدالهادی آونک اندیشمند مالزیایی در دومین روز از اجلاس بین المللی بیداری اسلامی،بیداری ملت در منطقه را لطف خدا دانست و در عین حال گفت: امت اسلامی با فتنه ها و دشمنی های زیادی روبه رو است و دشمنان می خواهند شعله بیداری اسلامی خاموش شود اما این شعله با مقاومت مردم منطقه هیچگاه خاموش نخواهد شد.

وی همچنین بیداری اسلامی در منطقه را نتیجه برنامه ریزی دقیق و صحیح ارزیابی کرد و گفت: باید چالش ها و موانعی که پیش روی ملت های منطقه قرار دارد را بر طرف کرد.

این اندیشمند مالزیایی با اشاره به نقش علما در انقلاب های منطقه افزود: این نقش را نباید نادیده گرفت چرا که انقلاب اسلامی ایران با همین رویکرد(توجه ویژه به علما)توانست رژیم شاهنشاهی را ساقط کند.