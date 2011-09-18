چهارمین جشنواره تابستانی تبریز به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در این مراسم با بیان اینکه چهارمین جشنواره تابستانی تبریز یکی از موفق ترین برنامه های فرهنگی و اجتماعی کلانشهر تبریز در طول نیمسال اول بود، افزود: جشنواره تابستانی تبریز توانست با استقبال فزاینده اقشار مختلف مردم در طول ایام برگزاری خود روبرو شود و به حرکتی ماندگار در خاطره فعالیت های فرهنگی کلانشهر تبریز تبدیل شود.



نجفی با بیان اینکه جشنواره تابستانی تبریز، توانسته به عنوان یک نیاز فرهنگی واجتماعی بین شهروندان، مخاطب خود را پیدا کند گفت: مطالبات مردم از سازمان بیشتر شده است و چرا که آنان مشتاقند برنامه هایی نظیر جشنواره تابستانی در همه فصول سال برگزار شده و صرفا منوط به یک فصل از سال نباشد.



وی بازخورد این جشنواره میان مردم را بسیار موفق ارزیابی کرد و یادآور شد: در این جشنواره چندین ویژه برنامه به صورت برنامه ریزی شده با هدف بزرگداشت اعیاد شعبانیه نیاز مردم در بخش نشاط و تعالی را تامین کرد.



مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز با اشاره به برنامه های در دست اقدام این سازمان برای برگزاری جشنواره های مشابه افزود: کلیات این برنامه ها در کمیته ها و نشست های تخصصی سازمان در حال بررسی است و در صورت تصویب نهایی، جزییات آن اعلام می شود.



نجفی یکی از موفق ترین بخش های چهارمین جشنواره تابستانی تبریز را برپایی فرهنگسرای تابستانه تبریز عنوان کرد و اظهار داشت: در این فرهنگسرا تلاش شد با تمرکز برنامه ها و ویژه برنامه های فرهنگی هنری جایگاه این فرهنگسرا بین مردم برجسته شود و از برنامه های آن استقبال کنند.



وی همچنین انتشار چندین عنوان نشریه، افتتاح شهر کتاب، راه اندازی گالری مفاخر، برگزاری محفل قرانی وداع با ماه خدا و چندین برنامه دیگر را از جمله برنامه های برگزار شده توسط این سازمان در طول ایام تابستان اعلام کرد و تصریح کرد: استقبال اقشار مختلف مردمی از این جشنواره نشان داد که سازمان بر خلاف برخی اظهار نظرها از مسیر اصلی خود در نیاز سنجی برنامه های فرهنگی و خدمت به مردم منحرف نشده است.



در پایان این آیین از فعالان برگزاری این دوره از جشنواره تقدیر شد.