شکل گیری معادلات جدید بین المللی با خیزش های مردمی

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دومین روز همایش بین المللی بیداری اسلامی، اهمیت بیانات روشنگرانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در مراسم افتتاحیه این همایش را مورد تاکید قرار داد و گفت: سخنان و دیدگاه های ایشان چراغ راه حرکت انقلابی ملت های منطقه است.



صالحی ابراز امیدواری کرد؛ این همایش بین المللی در تدوین نقشه راهی برای تحقق کامل آرمان های اسلامی ملت های مسلمان منطقه، نقش شایسته خود را انجام دهد.



وی افزود: گسترش کمی و کیفی حرکت های مردمی در منطقه تا مقطع کنونی آن، نوید بخش خاورمیانه ای جدید با ماهیتی اسلامی و مبتنی بر نقش ملت ها در ترسیم آینده و فاصله گرفتن منطقه از هم پیمانی با آمریکا و رژیم صهیونیستی است.



وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به نقش نخبگان دینی، سیاسی و فرهنگی در موج بیداری اسلامی اشاره و اضافه کرد: آنچه در این میان نقطه عطف خواهد بود، هم افزایی میان ملت های انقلابی منطقه و استفاده آنان از تجارب موفق منطقه ای، درس گرفتن از شکست های گذشته و پرهیز از فرورفتن در دام فتنه های دشمنان است؛ در این میان نقش نخبگان دینی، سیاسی و فرهنگی که جمع حاضر نیز بخشی از آنان هستند، و امتزاج میان آنان با مردم انقلابی بسیار حائز اهمیت است و ما در جمهوری اسلامی ایران به نتایج این بیداری اسلامی، الهی و انسانی چشم دوخته ایم.



وی افزود: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به سهم خویش تلاش های بسیاری در مسیر برگزاری موفق این همایش مهم داشته است، انتظار دارد که نخبگان سیاسی و فرهیختگان حاضر در این نشست نقش موثر و تعیین کننده خود را در مسیر مقابله با مصادره انقلاب های مردمی از خود نشان دهند.



صالحی گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن ارج نهادن به مجاهدت کم نظیر ملت لیبی و همسو با اراده مردم این کشور در تعیین سرنوشت خویش، سفیر خود را به طرابلس بازگردانده است؛ در همین راستا برای ارتقای سطح روابط با مصر نیز آمادگی خویش را اعلام می کنیم.



وزیر امور خارجه افزود: در شرایط نوین منطقه ای، امید و آرزوی ما این است که بهترین روابط را با کشورهای در حال تحول منطقه داشته باشیم و طبیعتا توانمندی های و تجارب ارزنده جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه ها در خدمت ملت های منطقه خواهد بود.



وزیر امور خارجه گفت: خیزش های مردمی در بخش های مهمی از جهان اسلام، مبشر نوزایی در کالبد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منطقه است و شکل گیری معادلات جدیدی را در ساختار نظام بین المللی نوید می دهد.



صالحی با ابراز خرسندی از حضور در جمع علمای بزرگوار، فرهیختگان و نخبگان حاضر در این همایش افزود: عظمت و اهمیت پدیده نوظهور بیداری اسلامی هم اندیشی های فشرده و بررسی های همه جانبه ای را از خردورزان و نخبگان دینی، فرهنگی، علمی و در یک کلام دلسوزان فرهیخته و هادیان امت اسلامی طلب می کند.



وی با اشاره به اهمیت نقش شرکت کنندگان در این همایش بین المللی اضافه کرد: نقش حاضران در این همایش از این حیث که می تواند در مسیر شناخت و درک صحیح ماهیت تحولات جاری، آسیب شناسی حرکت های نوین مردمی و جهت دهی این ظرفیت عظیم انسانی و معنوی به سمت مصالح امت اسلامی نقش ایفا کند، حائز اهمیت بسیار است.



وزیر امور خارجه در ادامه با بیان این که از زمان آغاز خیزش های اخیر مردمی در جهان عرب، دیدگاه های مختلفی درخصوص ماهیت و چرایی این قیام ها مطرح شده است و می شود؛ گفت: قیام های اخیر مردمی در جهان عرب، ریشه در معادلات ناسالم و ظالمانه موجود در مناسبات میان ملت ها و برخی دولت های منطقه در طول چند دهه متمادی دارد و نیز عکس العملی طبیعی از سوی ملل مسلمان منطقه به سیاست های ظالمانه نظام سلطه بین المللی در این منطقه حساس از نظام بین الملل است.



صالحی افزود: در این میان تلاش همه جانبه صاحبان مصالح و منافع نامشروع در مسیر تخریب و تحریف اهداف و مقاصد شفاف مردم متمرکز شده است و در پاره ای از موارد نیز با اقداماتی فراقانونی به دخالت آشکار نظامی و سیاسی روی می آورند و اعاده منافع نامشروع خود را جستجو می کنند.



وزیر امور خارجه کشورمان به دیدگاه جمهوری اسلامی ایران درخصوص بیداری اسلامی اشاره و اضافه کرد: از نگاه جمهوری اسلامی ایران قیام های اخیر منطقه ای، حرکتی اصیل و مردمی با انگیزه های اسلام خواهانه، آرمان گرایانه و اصلاح طلبانه در حوزه مناسبات ملی، بین المللی و حوزه های دینی و عقیدتی و تجلی بیداری نوین اسلامی در عصر تزلزل و ناکارآمدی اندیشه ها و مکاتب غیرالهی است.



صالحی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بدون دخالت در امور داخلی کشورها، تجلی اراده جمعی ملت های منطقه در تعیین سرنوشت و احقاق حقوق شهروندی آنان را به رسمیت می شناسد و از آن حمایت می کند.



وزیر امور خارجه در ادامه با اشاره به برخی تلاش ها برای ایجاد انحراف در مسیر حرکت آرمان خواهانه و حق طلبانه ملت ها و نیز به کارگیری سیاست های دوگانه و مداخلات نظامی فرا قانونی در برخی کشورهای منطقه ، تاکید کرد: این اقدامات و تلاش ها خطرناک و غیرقانونی است و پیامدهای غیرقابل جبرانی را متوجه نظام بین المللی خواهد کرد.



صالحی با بیان این که هر حرکت مردمی نیاز به حداقل دو عنصر مهم دارد؛ گفت: وجود اندیشه محرک و دوم پیش رو داشتن یک الگو این دو عنصر مهم است.



وی افزود: اندیشه محرک به برکت انقلاب اسلامی ایران همانا اسلام ناب محمدی (ص) است که احیاگر آن در عصر حاضر حضرت امام (ره) بوده اند و درخصوص الگو همانا دستاوردهای شگفت آور جمهوری اسلامی ایران در همه عرصه های علمی، فناوری و اجتماعی و فرهنگی علی رغم فشارهای ناجوانمردانه و خصمانه دشمنان از ابتدای انقلاب تا به امروز می تواند مطرح باشد.



وزیر امور خارجه کشورمان اضافه کرد: در همین راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون اسلامی، مترقی و متمدن، الگوی زیبایی از امتزاج میان دین و مردم سالاری دینی در عصر جدید را به نمایش گذاشته و این قانون در مرحله عمل نیز کارایی و عمل پذیری خود را اثبات کرده است.



وی به غافلگیری دنیا خاصه نظام سلطه بین المللی به رهبری آمریکا و صهیونیسم بین الملل از قیام های مردمی در بستر بیداری اسلامی در منطقه اشاره کرد و گفت: مبالغه نیست اگر بگوییم که جمهوری اسلامی ایران نه تنها از این تحول غافلگیر نشد، بلکه منبعث از اوج ایمان به سنت های الهی و نیز درک عمیق از دلبستگی مردم منطقه به ریشه های دینی و سنتی خود، چنین تحولی را از ابتدای انقلاب اسلامی خویش در افق منطقه می دید و انتظار وقوع آن را داشت.



صالحی با بیان این که در همین مراحل کنونی بیداری اسلامی، تغییرات بنیادینی در منطقه رخ نموده است؛ افزود: تردیدی نیست که نظام بین الملل در پی تحولات در جهان عرب، با معادلات جدیدی روبروست و قیام های مردمی ضرورت تغییر در راهبردهای سیاسی و امنیتی را بر بازیگران بین المللی و منطقه ای تحمیل کرده است.



وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در بخش دیگری از سخنانش در دومین روز از همایش بین المللی بیداری اسلامی گفت : بازندگان تحولات اخیر منطقه کاملا مشخص اند و این امر مورد اعتراف خود آنها نیز است زیرا نقاط کنونی انقلاب های مردمی عمدتا در حوزه متحدان امریکا و رژیم صهیونیستی متمرکز است و نزدیکترین و با سابقه ترین متحدان محور آمریکایی - صهیونیستی را دچار تزلزل کرده است.



صالحی با اشاره به اینکه سیما و ترکیب آینده جغرافیایی سیاسی و فرهنگی منطقه در کشاکش رقابت و چالش میان سه جریان کنشگر شکل خواهد گرفت؛ افزود: "نیروهای مردمی و جریانات سیاسی حاضر در صحنه سیاسی کشورهای منطقه"، "عناصر موثر باقی مانده از ساختارهای نظام های حاکم یا ساقط شده در حوزه عربی" و نیروهای موثر خارجی این سه جریان هستند.



وی اضافه کرد: در این راستا در حالی که مردم، نخبگان و مخالفان سیاسی با انگیزه های بسیار امیدوار کننده در تلاش برای اعاده حقوق و احیای آرمان های اسلامی، انسانی و ملی خود هستند، نظام های حاکم و قدرت های موثر خارجی نیز با توجه به منافع غالبا مشترک خود در تلاش برای مدیریت بحران، ممانعت از رسیدن تغییرات به ساختارهای اصلی قدرت و سیاست های کلان هم پیمانان سنتی خود به ویژه در حوزه سیاست خارجی هستند. مشخصا تلاش آنها در این زمینه دایر بر ممانعت از تکرار تجربه انقلاب اسلامی در منطقه است.



وزیر امور خارجه در ادامه این موضوع اضافه کرد: در تعارض میان خواست ملت ها از یک سو و خواست قدرت ها از سوی دیگر، دوگانگی و نفاق موجود میان شعارهای دموکراسی مآبانه و عملکرد قدرت های سلطه گر غرب خصوصا آمریکا بیش از پیش عیان شده است.



صالحی در ادامه گفت: قدرت های سلطه گر در راهبردی چند بعدی از یک سو به دنبال مصادره انقلاب های مردمی از طریق نفوذ دادن عوامل وابسته به خود با پوشش های جدید هستند و از سوی دیگر به ایجاد بحران های مصنوعی و نزاع های خونین داخلی در دیگر کشورهای در حال خیزش مردمی با هدف ایجاد فرسایش داخلی و فرصت سازی برای مدیریت خیزش ها برآمده اند.



وی با بررسی نوع تعامل نظام سلطه بین المللی با تحولات منطقه افزود: این بررسی به روشنی از ماهیت سیاست دو گانه غرب در قبال تحولات منطقه ای و بین المللی پرده برمی دارد، ایجاد نزاع های مصنوعی یا تلاش برای دو قطبی کردن جهان اسلام بر محور نزاع های تصنعی میان برادران شیعه و سنی در استمرار همان سیاست نخ نمای غرب برای به چالش کشیدن جهان اسلام و ایجاد انحراف در مسیر حرکت های انقلابی مردم است.