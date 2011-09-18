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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۰۰

القبس گزارش داد:

حرکت قطار اعتصابات از امروز در کویت/ دولتی ها سکاندار اعتراضات

حرکت قطار اعتصابات از امروز در کویت/ دولتی ها سکاندار اعتراضات

از امروز اعتصاب گسترده بخشهای دولتی، حقوقی، اصناف و جمعی دیگر از کارکنان کویتی در نارضایتی از شرایط موجود آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القبس کویت امروز یکشنبه در گزارشی با عنوان"حرکت قطار اعتصابات" نوشت: اعتصاب گسترده امروز از زیرمجوعه های حقوقی وابسته به دولت کویت آغاز می شود.

بر این اساس، شخصیتهای حقوقی کویت تصمیم گرفته اند امروز (یکشنبه) ساعت 10 صبح به وقت محلی از اماکن اداری خارج شده و در برابر مجتمع وزارتخانه های کویت تجمع کنند. گفته می شود در ادامه این اعتصابات کارکنان اداره آتش نشانی کویت نیز به تجمع کنندگان ملحق می شوند.

همچنین اصناف کویتی در نظر دارند پس از برگزاری نشست خدمات اجتماعی دولت که طی روزهای آتی برگزار می شود، تصمیم خود را در زمینه پیوستن به اعتصاب اتخاذ کنند.

اعتراض کارکنان بخشهای دولتی و اصناف کویت بیشتر به میزان حقوق و دستمزد است که به نظر می رسد در روزهای آتی وارد مراحل جدی تری شود.

کد مطلب 1410603

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