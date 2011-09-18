حرکت قطار اعتصابات از امروز در کویت/ دولتی ها سکاندار اعتراضات

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القبس کویت امروز یکشنبه در گزارشی با عنوان"حرکت قطار اعتصابات" نوشت: اعتصاب گسترده امروز از زیرمجوعه های حقوقی وابسته به دولت کویت آغاز می شود.

بر این اساس، شخصیتهای حقوقی کویت تصمیم گرفته اند امروز (یکشنبه) ساعت 10 صبح به وقت محلی از اماکن اداری خارج شده و در برابر مجتمع وزارتخانه های کویت تجمع کنند. گفته می شود در ادامه این اعتصابات کارکنان اداره آتش نشانی کویت نیز به تجمع کنندگان ملحق می شوند.

همچنین اصناف کویتی در نظر دارند پس از برگزاری نشست خدمات اجتماعی دولت که طی روزهای آتی برگزار می شود، تصمیم خود را در زمینه پیوستن به اعتصاب اتخاذ کنند.

اعتراض کارکنان بخشهای دولتی و اصناف کویت بیشتر به میزان حقوق و دستمزد است که به نظر می رسد در روزهای آتی وارد مراحل جدی تری شود.