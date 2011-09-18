24 دستگاه اجرایی کشور برنامه ریزی دهه کرامت را بر عهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رضا سلیمانی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی جشنهای مردمی رضوی افزود: در سال جاری نمایندگان 24 دستگاه اجرای کشور مکلف شدند که در جهت معرفی هر چه بهتر حضرت امام رضا(ع)، حضرت معصومه(ع) و حضرت شاهچراغ(ع) برنامه ریزی لازم را داشته باشند که امیدواریم این هماهنگی به برگزاری بهتر این مراسم منتهی شود.

وی با تاکید بر اهمیت دهه کرامت ادامه داد: دهه کرامت فرصتی است برای ابراز محبت به اهل بیت پیامبر (ص)و اینکه این دهه شادی و جشن خانوادن پیامبر(ص) است.

مسئول شورای هماهنگی جشنهای مردمی رضوی کشور با بیان اینکه برگزاری با شکوه این دهه می تواند نتایج بسیاری داشته باشد، تصریح کرد: دهه کرامت فرصتی بزرگ در جهت آشنایی بیشتر جوانان و مردم با معارف است.

حجت الاسلام سلیمانی یادآور شد: باید وظایف خود را بارها مرور کنیم که چنانچه در این راه کوتاهی صورت گرفته جبران و برنامه ریزی بهتری ارایه شود.

برداشت مجتمع بین الحرمین اولویت باشد

در ادامه این نشست تولیت شاهچراغ(غ) نیز در خصوص وضعیت این حرم گفت: در قم میلیاردها خرج شده تا راه حرم تا حرم باز شود ولی ما در این کلانشهر میلیارد ها خرج می کنیم تا راه بین الحرمین را ببندیم.

آیت الله محمد مهدی دستغیب تاکید کرد: وظیفه ما است که راه را برای زیارت مردم باز کنیم و امکانات رفاهی را برای آنها در نظر بگیریم نه اینکه راه را بر مردم مسدود کنیم و فضای مذهبی مجتمع تجاری بنا کنیم.

وی تاکید کرد: اولویت اول در این شهر برداشتن این مجموعه است هر چند که مسئولین شهرداری تاکید بر راه اندازی این مجموعه دارند.