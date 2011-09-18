پیشگیری از معلولیت برنامه ریزی نشده است/ وقوع سالانه 2500 معلولیت در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رحیمی نسب صبح یکشنبه در دیدار امام جمعه ابرکوه اظهار داشت: در زمینه پیشگیری از معلولیتها، آسیبهای اجتماعی و محرومیتها باید تلاش شود در حالی که در برنامه ریزیها چندان به این مهم پرداخته نشده است.

رحیمی نسب با اظهار تأسف از آمار معلولیتها یادآور شد: سالانه بین 20 تا 30 هزار ورودی به جرگه معلولین در کشور را شاهد هستیم و 2500معلول نیز به معلولین استان یزد اضافه می شود.

وی افزود: اگر در این زمینه درست برنامه ریزی شود و با حمایت، ساز و کارها را دنبال کنیم، 80 درصد از این ورودیها قابل کنترل است و می توان از فاجعه جلوگیری کرد.

رحیمی نسب همچنین با اشاره به آسیبهای اجتماعی، بزرگترین آسیبهای اجتماعی در حال حاضر را طلاق اعلام کرد و بیان داشت: از هر 10 ازدواج، بیش از سه مورد به بهانه های واهی به طلاق ختم می شود.

وی یادآور شد: سرانجام زن و مرد و فرزندان طلاق نیز جریانات منفی بسیاری را به دنبال خود دارند ضمن اینکه کمتر کسی به پذیرش این گروه به عنوان همسر می شود.

رحیمی نسب عامل 70 درصد طلاقهای فعلی را مسئله اعتیاد دانست و بر اندیشیدن تدبیری جدی در این راستا تاکید کرد.

امام جمعه ابرکوه نیز در این دیدار با تشکر از حضور مدیرکل بهزیستی استان یزد اظهار داشت: توصیه به سامان دادن ساختار مناسب مبلمان شهری برای معلولان و سالمندان یکی از موضوعات مهم است و امیدوارم که در سال جاری با پیگیری بهزیستی صورت اجرایی به خود بگیرد.