اختصاص 10 درصد از سهمیه گفتمان دینی به مدارس سمپاد

به‌گزارش خبرگزاری مهر، طرح گفتمان دینی (همایشی، کارگاهی) امسال علاوه بر مخاطبان مساجد، مدارس، مربیان آموزش و پرورش و گروه‌های مرجع و تاثیر‌گذار، دانش‌آموزان مدارس استعداد‌های درخشان(سمپاد) و اولیای دانش‌آموزان را نیز در بر‌می‌گیرد.

سهمیه گفتمان دینی اعم از همایشی و کارگاهی در این طرح براساس آمایش سرزمین، جمعیت و ظرفیت اجرایی در سطح استان توزیع می‌شود که حداقل برای هر شهرستان 2 درصد گفتمان دینی برای مربیان آموزش و پرورش، 2 درصد گفتمان ویژه خانواده‌ها و 10درصد از سهمیه گفتمان به مدارس استعداد‌های درخشان(سمپاد) اختصاص داده شده است.

همچنین گفتمان دینی کارگاهی با شرکت حداقل 20 نفر، شامل مخاطبان مدارس شاخص، مدارس استعدادهای درخشان، پارک ها و کانونهای جمعیتی امسال برگزار خواهد شد.



به منظور توسعه برنامه گفتمان دینی در میان سایر مذاهب رسمی در مناطق اهل سنت با محوریت قرآن کریم در مساجد، جهت تعمیق وحدت اسلامی و وفاق ملی و متناسب با نیاز فرهنگی منطقه در مساجد اهل سنت درصدی سهمیه اختصاص داده شده است.



براساس این طرح گفتمان‌ها باید به‌همراه نیازسنجی از مخاطبان برگزار شود و پس از انجام گفتمان لازم است افکار سنجی از مخاطبان بعمل آید و در بانک اطلاعات گفتمان دینی استان (پایش آماری) ثبت شود.