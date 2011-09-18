قلعه نویی پابه توپ شد؛ آشوبی مصدوم/ تمرینی بانشاط برای بازگشت به صدر

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین روز یکشنبه تراکتورسازان، علاوه بر حواشی خاص، حکایت از شور و نشاط بالای بازیکنان و کادر فنی این تیم دارد که البته پا به توپ شدن امیر قلعه نویی در کنار بازیکنان تیمش، اصلی ترین دلیل بانشاط شدن این تمرین بود.



همچنین سرمربی تراکتورسازی که تیمش پنجشنبه قبل نتوانست مقابل نفت تهران نتیجه خوبی بگیرد، به همراه بازیکنان تیمش در این تمرین پابه توپ شد و در بازی دو گل هم جزو نفرات درون میدان بود.



دریبل های قلعه نویی در مصاف با بازیکنان تیمش بسیار جالب توجه بود که قدیمی های حاضر در محل تمرین را یاد دوران بازیکنی اش انداخت.



این تمرین، یک اتفاق نگران کننده نیز برای تراکتورسازان درپی داشت که آن هم مصدومیت فرزاد آشوبی بود.



اگرچه آشوبی پس از برخورد با یکی از بازیکنان نقش بر زمین شد و از ناحیه مچ پای راست آسیب دید ولی وی پس از مداوا، به تمرین خود ادامه داد تا نگرانی کادرفنی در این خصوص دوام زیادی نداشته نباشد.



علی علیزاده تنها مصدوم تراکتورسازان طی هفته های اخیر است که در تمرین امروز به نرم دوی و انجام حرکات کششی و تا حدودی قدرتی زیر نظر پزشک تیم می پرداخت.



نکته قابل اشاره دیگر، کاورهای آبی رنگ بازیکنان تراکتورسازی بود که چندان خوشایند هواداران این تیم نبود.



تراکتورسازان همگی با لباسهای یکدست نارنجی در زمین تمرین حاضر شده بودند که به هنگام کار با توپ، کاورهای آبی رنگ به تعدادی از بازیکنان تعلق یافت.



در تمرین شنبه تیم تراکتورسازی، علاوه بر انجام فوتبال تحت فشار و پاس های کوتاه در فضایی کم، کادر فنی برای مهاجمان و مدافعان تیم تمرینات اختصاصی در نظر گرفت.



در بازی های اخیر تراکتورسازی، خط دفاعی این تیم تا حدود زیادی آسیب پذیر نشان داده و در دیدار برابر نفت تهران نیز، خط حمله سرخپوشان تبریزی آن قدرت همیشگی خود را نداشت تا امروز کادر فنی رو به تمرینات اختصاصی و فشار زیاد به بازیکنان این دو خط بیاورد.



گفتنی است، تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر، یکشنبه سوم مهر میهمان تیم رده هفتمی صنعت نفت آبادان خواهد بود.