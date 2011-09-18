محمدرضا رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این دوره از مسابقات که به منظور ایجاد نشاط و شادابی بین زندانیان توام بوده است، 57 نفر از مددجویان در رشته‌های کشتی آزاد، تنیس روی میز و شطرنج در محل باشگاه ورزشی بند بسته زندان نیشابور به رقابت پرداختند.

وی اظهار داشت: در رشته کشتی آزاد که در چهار وزن 60، 66، 74 و 85 کیلوگرم برگزار شد به ترتیب اوزان ذکر شده مددجویان موسی‌الرضا طالبی، امیر غریب‌زاده، محمد غلامی و بهرام وفاداری مقام‌های نخست را کسب کردند.

رئیس اداره زندان نیشابور بیان کرد: همچنین در رشته تنیس روی میز و پس از انجام 46 مسابقه به‌صورت گروهی و حذفی مددجویان داود بهمنیار، حسین انفرادی و احمد مختاری مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

رجبی یادآور شد: به‌همین مناسبت مسابقات شطرنج نیز با شرکت 16 نفر و به روش تک حذفی برگزار و جعفر سیدین، حسین انفرادی و علیرضا اقبالیه، عناوین برتر این رشته را کسب کردند.