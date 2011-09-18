سه هزار دانشجو امسال وارد دانشگاه آزاد زنجان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر پرتوی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد استقبال از مهر افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در حال حاضر با 13 هزار دانشجو در 120 رشته تحصیلی در حال فعالیت است.

وی اظهار داشت: این دانشگاه دارای 300 عضو هیئت علمی است و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در 150 فضای آموزشی تحصیل می‌کنند و 50 هزار مترمربع فضای آموزشی این دانشگاه در حال احداث است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان تاکید کرد:در سال تحصیلی جدید سه هزار دانشجو به مجموع دانشجویان آزاد اسلامی واحد زنجان اضافه شده که به صورت اینترنتی از 12 شهریور ماه ثبت نام کرده اند.

اصغر پرتوی با بیان اینکه این دانشگاه دارای سه مجتمع مجهز به خوابگاه اعم از دو مجتمع خوابگاهی خواهران و یک مجتمع خوابگاهی برادران است، افزود: به همه دانشجویان غیربومی که متقاضی خوابگاه باشند، خوابگاه اعطاء می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد زنجان گفت: توسعه کمی و کیفی دانشگاه خوب است و از لحاظ اجرایی پروژه های عمرانی متعددی در دست طراحی و ساخت است و طی پنج سال گذشته رشد فضای عمرانی بیش از 100 درصد افزایش داشته است.



پرتوی با بیان اینکه در بحث طراحی و احداث پروژه های عمرانی ما گام های خیلی بزرگی برداشته شده است، افزود: در طول حدود دو سال گذشته، نزدیک به 60 هزار مترمربع فضای آموزشی، رفاهی و پژوهشی به بهره برداری رسیده است.



وی ادامه داد: پروژه عمرانی ساختمان شماره سه آموزشی مجتمع امام خمینی (ره) با 10 هزار مترمربع و سالن ورزشی شماره سه مجتمع امام خمینی(ره) با چهار هزار و 500 مترمربع که تا پایان امسال به مرحله بهره برداری خواهد و ‌چهار پروژه مهم دیگر در دست طراحی است که امسال عملیات اجرایی آنها شروع خواهد شد.



رئیس دانشگاه آزاد واحد زنجان در ادامه افزود: دانشگاه آزاد زنجان با 43 هزار دانشجو و فارغ التحصیل بزرگترین مجموعه دانشگاهی استان است.

پرتوی یادآور شد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان با 13 هزار دانشجو و با بیش از 30 هزار نفر فارغ التحصیل بزرگترین مجموعه دانشگاهی استان زنجان است.



پرتوی افزود: دانشگاه آزاد در حال حاضر بیش از یک میلیون و 500 هزار دانشجو دارد و تاکنون بیش از دو میلیون و 500 هزار فارغ التحصیل تحویل جامعه داده است.