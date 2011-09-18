به گزارش خبرنگار مهر، شکور اکبرنژاد پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اخذ مدرک دکتری منوط به سپری کردن مراحلی تخصصی رشته فوق بوده و نمی توان تنها با گذراندن 60 واحد اجازه طبابت به لیسانس های فیزیوتراپی داده و این نه به نفع جامعه پزشکی و همچنین بیماران نیست.



اکبر نژاد تصریح کرد: عده ای با فشار سیاسی به دنبال موافقت این طرح جهت اجرا در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند، اما این طرح کارشناسی نشده است و من امیدوارم این اتفاق صورت نپذیرد.



نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی که در صحن مجلس در این مورد به وزیر بهداشت و آموزش پزشکی تذکر داده بود افزود: موافقت با این طرح عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشته و سایر لیسانسه های جامعه پزشکی نیز خواستار چنین طرح مشابهی برای اعطای مدرک دکترا و اجازه فعالیت در طبابت و افتتاح مطب را خواهند بود.



طرح دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی طرحی است که بر‌اساس آن لیسانس‌های فیزیوتراپی با گذراندن 52 واحد درسی ( 32 واحد کارآموزی +20 واحد پایه) مدرک دکترای حرفه‌ای دریافت کرده و بر اساس کوریکولوم DPT امکان ویزیت مستقیم همه بیماران و انجام مداخلات پزشکی و غیره را پیدا می‌کنند.



این طرح در جلسه وزیر بهداشت با معاونان و برخلاف نظر تمامی کارشناسان بدنه وزارت، شورای گسترش، معاونت درمان، معاونت آموزشی، دبیرخانه شورای تخصصی و کمیسیون معین مربوطه و هیئت‌های بورد به تصویب رسید.



گفتنی است، طرح مذکور با مخالفت جامعه پزشکی کشور همراه شده و جمعی از اساتید، متخصصان، پزشکان عمومی و دانشجویان پزشکی کشور با نوشتن نامه‌ای به وزیر بهداشت، خواستار جلوگیری از اجرای طرح DPT یا دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی در کشور شدند.