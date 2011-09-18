5900 کیلومتر شبکه گاز در گلستان اجرا شده است

رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دراین راستا حدود یک میلیون و 509 هزار نفر از نعمت گاز بهره مند هستند.

وی با بیان اینکه کلیه شهرهای استان از نعمت گاز بهره مند شدند افزود: در حال حاضر تمام 25 شهر استان از نعمت گاز بهره مند بوده و این افتخار بزرگی برای این شرکت است که توانست 100 درصد جمعیت شهری را از نعمت گاز بهره مند سازد ودر زمینه گاز رسانی به شهرها به عنوان استان سبز شناخته شود.

سنگدوینی تصریح کرد: یکی از سیاستهای دولت خدمتگزار در راستای عدالت محوری توجه به محرومیت زدائی و توسعه گاز رسانی بویژه در روستاهای محروم است که تاکنون در این خصوص گاز گلستان تعداد 561 روستا را از این انرژی پاک بهره مند ساخته است.

وی اظهار داشت: یکی از عوامل تاثیر گزار در توسعه استان واحد های صنعتی هستند که جایگزین کردن گاز طبیعی بعنوان سوخت اصلی این واحدها بجای سایر سوختهای فسیلی می تواند نقش بسیار برجسته ای را در تولیدات داشته باشد و به میزان قابل توجهی از آلایندگی های زیست محیطی بکاهد.

مدیرعامل گاز گلستان گفت: لذا در حال حاضر حدود 580 واحد صنعتی، مشترک گاز طبیعی هستند.



مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان با اشاره به این نکته که در سال جهاد اقتصادی این شرکت با همت و تلاش مضاعف کارکنان خدوم موفق شد هر چهار روز یک روستا را گاز رسانی کند، قانون بزرگ هدفمندکردن یارانه ها را بعنوان محور اصلی عدالت محوری خواند.



سنگدوینی با بیان اینکه در هفته دولت تعداد 163 پروژه در بخشهای مختلف گازرسانی شد افزود: از این مقدار تعداد 67 پروژه روستائی بود که 40 روستا با جمعیت حدود 29 هزار نفرافتتاح و 27 روستا نیز با جمعیت 19 هزار نفر نیز کلنگ زنی شد.



وی گفت: همچنین 96 پروژه دیگر نیز شامل 80 پروژه صنعتی و 16 پروژه در سایر بخشها شامل گازرسانی به مسکن مهر و جایگاههای سی ان جی مورد بهره بر داری قرار گرفت که در مجموع حدود 190 میلیارد ریال هزینه در برداشت.