به گزارش خبرنگار مهر، درآستانه برگزاری نخستین دوره رقابت‌های سرکل کبدی قهرمانی آسیا در تبریز، رئیس فدراسیون کبدی امروز یکشنبه در نشست خبری در مورد این رقابت‌ها و دیگر مسائل مربوط به این فدراسیون توضیح داد.

محمدرضا مقصودلو با بیان اینکه مسابقات سرکل کبدی قهرمانی آسیا توسط شبکه جهانی PTC هند نیز پوشش داده خواهد شد، یادآور شد که تمام اقدامات لازم برای برگزاری هر چه بهتراین رقابت‎ها انجام شده است طوریکه تبریز از هر نظر آماده میزبانی ازتیم‌های شرکت کننده و دیدارهای آنهاست.

وی با بیان اینکه فدراسیون جهانی کبدی در حال رایزنی برای المپیکی شدن سرکل کبدی است، خاطرنشان کرد: در همین راستا مسابقات جهانی سرکل کبدی هم در هند برگزار خواهد شد. تا کنون 24 کشور برای شرکت در این رقابت ها اعلام آمادگی کرده اند. همه کشورها با انگیزه حضور در المپیک، در این رشته کار می کنند.

رئیس فدراسیون کبدی با یادآوری اینکه برای برگزاری رقابت های سرکل کبدی قهرمانی آسیا برای همه تیم های آسیایی دعوت نامه ارسال شد، اظهارداشت: مالزی یکی از تیم های شرکت کننده در رقابت ها بود که در نهایت به دلیل پائین بودن توان فنی از شرکت در مسابقات انصراف داد و اندونزی جایگزین آن شد.

مقصودلو در پاسخ به پرسش خبرنگار مهرمبنی بر اینکه "چرا با وجود ارسال دعوت نامه به تمام کشورهای آسیایی فقط هفت کشور برای شرکت در این رقابت ها اعلام آمادگی کردند"؟، گفت: وزن ورزشکاران سرکل کبدی اوپن است اما معمولا از نظر فیزیک بدنی و قدرت آنها در سطح بالایی قرار دارند. این در حالی است که بسیاری از کشورها مانند کشورهای جنوب شرق آسیا از این ویژگی ها دور هستند. استقبال این کشورها از کبدی سالنی و ساحلی بیشتر است.

وی با بیان اینکه برای ورزشکاران شرکت کننده در رقابت های سرکل کبدی قهرمانی آسیا در تبریز لباس های مخصوصی طراحی شده است، تصریح کرد: این مسابقات در زمین چمن برگزار می شود. هماهنگی های لازم صورت گرفته تا بیش از هشت هزار دانش آموز به عنوان تماشاگر در محل برگزاری این رقابت ها حاضر باشند.

رئیس فدراسیون کبدی در مورد نتیجه تیم ملی ایران درمسابقات سرکل کبدی قهرمانی آسیا و پیش بینی در این مورد که چقدر احتمال پیروزی ایران برابر هند در جریان این رقابت ها وجود دارد، گفت: نتیجه مسابقه در روز مسابقه تعیین می شود. زمانی ما از قدرت های آسیا دور بودیم اما حالا پاکستان را پشت سر گذاشته و فقط هند را به عنوان رقیب داریم. در بازی های آسیایی دو بار مقابل هند بازی کردیم و نیمه دوم هر دو بازی را به سود خود تمام کردیم.

وی ادامه داد: اما با موقعیتی که امروز کبدی ایران دارد و در صورتیکه ازتمام برنامه های ما حمایت شود می توانیم سال آینده در بازی های ساحلی همراه با هند فینالیست شویم. تا سه سال آینده و در بازیهای آسیایی کره جنوبی هم به سطحی خواهیم رسید که هند را شکست داده و مدال طلا آسیا را از آن خود کنیم.

مقصودلو خاطرنشان کرد: زمانی که فدراسیون کبدی کار خودش را آغاز کرد، فدراسیون در درون کیف من بود. محل کار من هم پشت میزی در نمازخانه دفتر امور مشترک فدراسیون ها بود. ما با 40 میلیون تومان کارمان را آغاز کردیم اما طبق برنامه حرکت کردیم طوریکه تا سال 88 موفق به حضور دربازی های آسیایی شدیم.

رئیس فدراسیون کبدی در مورد حضور وزیر ورزش و جوانان به عنوان نایب رئیس فدراسیون جهانی کبدی در این فدراسیون و مسائل مرتبط به بودجه توضیح داد و یادآور شد: محمد عباسی از همان زمان تشکیل فدراسیون کبدی و پیش از آنکه وزیر ورزش و جوانان شود، در هر پست و مقامی که داشت برای توسعه و گسترش این رشته کمک کرد اما بودجه امسال ما 700 میلیون تومان است و نسبت به سال گذشته هیچ رشدی نداشته است.

وی از توسعه کبدی درسطح مدارس و برگزاری جشنواره کبدی در مهرماه امسال و در مدارس خبر داد و گفت: با دستور وزیر ورزش و جوانان ورزشگاه بعثت در خیابان بعثت در اختیار فدراسیون کبدی قرار گرفت. ضمن اینکه قرار است به زودی خانه کبدی نیز در ورزشگاه آزادی احداث شود.

مقصودلو در پایان گفت: قصد داریم برگزار کننده مسابقات جهانی کبدی درارومیه باشیم. به همین دلیل در چارچوب رقابت‏های سرکل کبدی قهرمانی آسیا و در جریان اجلاسی که همزمان با این رقابت‏ها برگزار می‏شود، برای کسب امتیاز میزبانی رایزنی می‏کنیم.