به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه اولین جلسه مجلس شورای اسلامی بعد از دو هفته تعطیلی به مدت 4 ساعت به صورت غیر علنی برگزار شد.

این جلسه غیرعلنی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بازرسی و مدیر عامل بانک صادرات برگزار شد به بررسی موضوع اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از بانک های کشور اختصاص یافت.

در این جلسه احمد توکلی، محمد انصاری و حسن کامران پیرامون ابعاد این اختلاس صحبت کردند. علاوه بر این رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و مدیر عامل بانک صادرات در رابطه با این اختلاس توضیحاتی ارائه دادند.

در پایان جلسه غیر علنی رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح علت برگزاری این جلسه گفت: مجلس شورای اسلامی در 4 ساعت و نیم جلسه غیر علنی خود ابعاد پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی را با حضور مسئولان مورد بررسی قرار داده و گزارش مسئولان ذیربط را استماع کرد.

علی لاریجانی تصریح کرد: این افراد با قصد ضربه زدن به اقتصاد ملی کشور واعتماد عمومی این اختلاس را صورت داده اند و جرم آنها بسیار بزرگ است.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه برای ما کاملا مکشوف شد که عوامل این اختلاس بسیار بزرگ است و باید با جدیت مورد بررسی قرار گیرد از قوه قضائیه به دلیل رسیدگی به این پرونده و انتخاب آقای اژه ای به عنوان مامور رسیدگی به این پرونده تشکر کرد.

لاریجانی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی پروسه پیگیری اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی را مورد حمایت قرار داده و کمیسیون اصل 90 را مامور پیگیری بررسی آن می کند تا با همکاری کمیسیون قضایی و اقتصادی ابعاد پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی را بررسی کرده و گزارش آن را در اختیار مردم قرار دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید ابعاد داخلی و ابعاد خارج از سیستم بانکی که موجب این اختلاس شده کاملا مکشوف شود.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی باید پیشنهادات نمایندگان و اقتصاد دانان برای جلوگیری از بوجود آمدن چنین مشکلاتی را بررسی کنند.

مجلس شورای اسلامی پس از جلسه غیر علنی با نطق لاریجانی جلسه علنی خود را آغاز کرد.