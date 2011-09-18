تعبیر سهروردی از نورانیت/ چگونه دل را نورانی کنیم

دکتر نجفقلی حبیبی استاد عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران درباره عوامل نورانیت قلب به خبرنگار مهر گفت: ابتدا باید بررسی کرد که قلب یا دل چیست، آیا این نام به همان بخش گوشتی اطلاق می شود که خون را پمپاژ می کند یا آنکه جان آدمی و انسانیت انسان و نفس او را نشانه گرفته است.

وی افزود: بطور قطع آن بخش گوشتی نیست و به بخش معنوی انسان اطلاق می شود، در قرآن هم بسیار آمده که "دلهای اینها نمی فهمد"، "چرا دل‌های اینها بیدار نمی شود" و... پس بعد آگاهی و شعور آدمی و آدمیت مد نظر است .

این پژوهشگر به توضیح سهروردی درباره مراتب نورانی اشاره کرد و گفت: سهروردی نفس را هم جزو انوار می داند. در این تعریف خداوند در بالای همه نورهاست و پس از او بقیه مراتب هستی هم نور است. لذا نفس به خودی خود روشن است و اینکه نمی تواند روشنی بخشی کند به دلیل آن است که گرفتار جسم خود است و جنبه های مادی و خواهش های دنیایی بر ذات روحانی او مسلط شده اند.

دکتر حبیبی تصریح کرد: خصوصیات و ویژگی های اخلاقی که جنبه مادی دارند مثل حرص، طمع، تکبر، دنیا طلبی، بخل و... که ضد نور هستند باعث تیرگی جان آدمی می شوند اما اگر کسی اینها را از خود دور کند معلوم است که ذات او نور است و مشکلی ندارد. مثل آینه که اگر زنگاری روی آن بنشیند نمی تواند خاصیت آینگی خود را آشکار کند. اینجا تقصیر آینه نیست بلکه غبارها و زنگارها مانع آیینگی شده است.

وی به اصطلاحات قرآنی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در قرآن از این زنگارها و حجاب ها با عنوان «خَتَم»، «رَین» به معنی زنگار و «غشاوه» یا پرده استفاده شده است. لذا برای نورانی شدن دل باید این زنگارها را پاک کرد تا جان و نفس ما یک نفس صمیمی، خالص از تکبر و عشق به دنیا، شاد و امیدوار به لطف خداوند مهربان باشد.

عضو هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران درباره نقش رسانه ها در پررنگ کردن عوامل موثر در نورانیت دل گفت: باید رسانه ها ارزش انسان را برجسته کنند و کوشش شود که رفتارهای زشت غیر اخلاقی که انسان را از انسانیت خود خارج می کند، زیر ذره بین برجسته شود.

وی تصریح کرد: جامعه ما گرفتار بد اخلاقی است. باید ریشه‌های بداخلاقی را خشکاند. یکی از این ریشه ها ریاکاری است که هستی ما را به باد می دهد. این اخلاق باید از بین برود. متاسفانه افراد با ریاکاری امکانات اجتماعی را به دست می آورند که این مساله آدم ها را به سمت حرکت هایی می برد که هیچ اعتقادی به آن ندارند.

این پژوهشگر درباره عملکرد رسانه ها در حوزه اخلاق گفت: رسانه ها و صدا و سیما با برنامه های نمایشی خشن خود بیشتر به بداخلاقی ها دامن می زنند و بخشی از تاثیر اینگونه برنامه ها در صفحات حوادث روزنامه ها منعکس می شود. برای اخلاقی شدن جامعه باید ریشه ای برخورد کرد.

وی افزود: یکی دیگر از اخلاق های بدی که جامعه گرفتار آن شده است تهمت زدن است. متاسفانه به سادگی به افراد تهمت می زنیم و برایمان مهم نیست که اتفاقا رسانه ها در این بخش وظیفه ویژه ای دارند.

عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران با اشاره به تاثیر عدالت در حوزه اخلاق فردی و اجتماعی، ترسیم درست از این مسئله را یکی از وظایف رسانه‌ها در حوزه اخلاق دانست و گفت: از رسانه ها انتظار می رود حقیقت عدالت و اصول و ضوابط آن را روشن کنند. باید این بحث از حالت شعاری خارج شود و رسانه ها به کنه و زوایای آن در عرصه های مختلف بپردازند و چگونگی آن هم تشریح شود.