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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۵۳

سردار یوسفعلی زاده:

دو هزار برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در خراسان شمالی برگزار می شود

دو هزار برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در خراسان شمالی برگزار می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه جواد الائمه (ع) خراسان شمالی از برگزاری دو هزار عنوان برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در خراسان شمالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسینعلی یوسفعلی زاده ظهر یکشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران، اظهار داشت: این برنامه ها در قالب برنامه های پژوهشی، فرهنگی، هنری، ورزشی و سازمانی از 31 شهریور ماه همزمان با هفته دفاع مقدس در استان برگزار می شود.

وی بازسازی عملیات مسلم بن عقیل و برگزار نمایشگاه بانوای کاروان و رژه نیروهای مسلح را از مهم ترین برنامه های این هفته عنوان کرد.

سردار یوسفعلی زاده در خصوص برگزاری نمایشگاه بانوای کاروان نیز گفت: این نمایشگاه به مدت سه روز در محل بوستان ملی بش قارداش و به مدت پنج روز در حاشیه بازسازی عملیات مسلم بن عقیل در منطقه حومه علی آباد بجنورد دایر می شود.

وی تعداد غرفه های این نمایشگاه را 80 غرفه عنوان کرد و اظهار داشت: در این دستاوردهای دفاع مقدس و دستاوردهای استانی، بومی و منطقه ای به نمایش گذاشته می شود.

وی از برگزاری جنگ فرهنگی به مدت سه شب در حاشیه این نمایشگاه نیز خبر داد و گفت: این جنگ فرهنگی به مدت سه شب بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء در بوستان ملی بش قارداش بجنورد برگزار می شود.

کد مطلب 1410652

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