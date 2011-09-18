مجلس با کفایت، فقط یزد فقط یزد/ طبس را در یزد می خواهیم

به گزارش خبرنگار مهر ، حدود 100 نفر از مردم طبس که برای رساندن اعتراض خود به جدایی طبس از یزد و الحاق این شهرستان به استان خراسان جنوبی از روز گذشته عازم تهران شده بودند از صبح امروز در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.

تجمع‌ کنندگان با در دست گرفتن پلاکاردها و سردادن شعارهایی مانند "یزد و طبس برادرند، پیرو خط رهبرند"، "پیر و جوان، مرد و زن، فقط یزد فقط یزد"، "عابدی عابدی، حمایت حمایت"، "مجلس با کفایت، فقط یزد فقط یزد" و ... خواستار اختصاص یک نماینده مستقل به طبس و باقی ماندن این شهرستان به عنوان جزئی از استان یزد شدند.

سفرجمعی از اهالی طبس به پایتخت درحالی انجام شد که هنگام خروج اتوبوس‌ های حامل این افراد از طبس، پلیس راه از عبور این اتوبوس‌ ها‌ جلوگیری کرد.

این افراد در قالب دو دستگاه اتوبوس و تعدادی خودروی سواری شخصی عازم تهران شدند و هنگامی که اتوبوس‌ ها برای درج ساعت به پلیس راه دشتغران واقع در پنج کیلومتری طبس مراجعه کردند ماموران پلیس راه، دفترچه ‌های مربوطه را ضبط و از عبور اتوبوس ‌ها جلوگیری کردند.

پلیس راه پس از چهار ساعت توقیف اتوبوس‌ ها دفترچه مربوطه را تحویل راننده‌ ها داد تا اتوبوس ‌ها به طبس بازگردند.

مسافران هم پس ازچهار ساعت صبر کردن وتحمل گرما، به صورت نمادین اقدام به حرکت درطول مسیر جاده به صورت پیاده کردند که در ادامه به مرور به وسیله حدود 20 تا 25 دستگاه خودروی سواری شخصی و آژانس عازم تهران شدند.

ماموران پلیس راه دلیل جلوگیری از عبور اتوبوس ‌ها را مصوبه شورای تامین شهرستان و دستور شفاهی یکی از مسئولان محلی طبس دانستند.

سروان آل‌ علی فرمانده پلیس راه طبس نیز در این زمینه حاضر به انجام مصاحبه نشد.

باتوجه به افزوده شدن 20 نماینده به جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و افزایش حوزه‌های انتخابیه در دوره پیش رو، اکنون این موضوع که طبس در یزد بماند یا به خراسان جنوبی ملحق شود به وضعیت حوزه انتخابیه گره خورده است.

با توجه به اینکه اکنون شهرستان طبس به اتفاق سه شهرستان فردوس، بشرویه و سرایان یک حوزه انتخابیه محسوب می‌شود که این حوزه در دو استان واقع شده است، در حال حاضر یکی از مهمترین دلایل افزوده شدن نماینده به حوزه انتخابیه طبس، فردوس، بشرویه و سرایان این است که این حوزه خود به دو حوزه تقسیم شود به گونه‌ای که هر حوزه تنها در یک استان قرار گیرد.

اکنون اگر به شهرستان طبس به تنهایی یک نماینده تخصیص یافته و حوزه انتخابیه طبس مستقل شود، طبس همچنان در استان یزد باقی خواهد ماند و چنانچه به مردم شهرستان‌های طبس و بشرویه به صورت مشترک نماینده‌ای اختصاص یابد طبیعتاً طبس از استان یزد متنزع شده و به استان خراسان جنوبی خواهد پیوست.