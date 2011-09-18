برقراری مجدد خط پروازی تبریز - باکو / جابجایی 150 مسافر در هر پرواز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رستمی گفت: پرواز بین شهرهای تبریز و باکو از 29 شهریور امسال در بین لیست پروازهای بین المللی فرودگاه تبریز قرار می گیرد.

وی افزود: پرواز باکو فعالا هفته ای دو مورد و روزهای شنبه و سه شنبه انجام می شود و هر هفته در روزهای یاد شده راس ساعت 10: 40ً این پرواز فرودگاه تبریز را به مقصد فرودگاه باکو ترک خواهد کرد.

مدیر کل فرودگاههای آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه ظرفیت این پرواز 150 نفر است گفت: پروازهای باکو از طریق شرکت کیش ایر صورت خواهد گرفت.

رستمی اضافه کرد: این پرواز در بخش رفت شامل مسیر تهران- تبریز- باکو و در مسیر برگشت باکو- تبریز- دوبی می شود.

وی اظهار داشت: پرواز به مقصد باکو در فرودگاه تبریز به عنوان دومین فرودگاه بین ایران و باکو برقرار شده و قبلا مسافران ایرانی باکو فقط از طریق فرودگاه امام(ره) جابجا می شدند.

گفتنی است پروازهای بین المللی فرودگاه تبریز در حال حاضر به مقصد 7 فرودگاه در خارج از کشور انجام می شود که شامل پرواز به مقصد فرودگاههای استانبول، دمشق، دبی، قازی انتق، بغداد، جده و مدینه صورت می گیرد که با اضافه شدن پرواز به مقصد باکو این رقم به عدد 8 افزایش می یابد.

یادآور می شود، سالهای قبل پرواز تبریز - باکو از فرودگاه تبریز دایر بود اما به دلیل نبود استقبال مسافران و عدم همکاری طرف آذری، برچیده شده بود.