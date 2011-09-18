سکوت در قبال اختلاس بزرگ را خیانت می دانیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی پیش از ظهر یکشنبه در جمع مسئولان و قشرهای مختلف مردم بناب اظهار داشت: با توجه به رقم حجیم اختلاس، به مسئولان و سران هر سه قوه پیام می دهم و بی پرده اعلام خطر می کنم که اعتقاد و اعتماد درونی مردم را دریابند و ضمن پرهیز از هرگونه فرافکنی، واقعیتها را با مردم در میان بگذارند.



باقری بنابی افزود: از مسئولان می خواهیم دستهای خلاف را در این اختلاس افشا کنند و آنها را به سزای اعمال خود برسانند و به جای بدبین کردن مردم به زمین و زمان، معامله را کنار گذاشته و افراد متخلف را شناسایی و آنها را به مردم معرفی کنند و با اعتماد و اعتقاد مردم بازی نکنند.



وی تصریح کرد: از این سرمایه عظیم ملت همه و همه باید پاسداری کنند و نگذارند نامحرمان برای خود سوژه تهیه کنند.



امام جمعه بناب با بیان اینکه دنیا نظاره گر ماست و می خواهیم برای دنیا الگو باشیم، اضافه کرد: اینگونه اقدامات در کشور قابل قبول نیست و نباید در کنار بحران بیکاری و بی برنامه گی در کشور، سرمایه عظیمی در کشور مورد غارت قرار گیرد و آب از آب تکان نخورد و درآخر هم هیچکس نفهمد که چه اتفاقی افتاد.



باقری بنابی همچنین در آستانه آغاز هفته دفاع مقدس و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس اظهارداشت: جریان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس درس عبرت و حجت برای فرد ملت ایران است.



وی تأکید کرد: بعد از این همه مقاومت و پایداری، نظام جمهوری اسلامی برای ما یک میراث گرانبهاست و باید بیش از پیش از این میراث گرانبها مواظبت و حراست کنیم.



امام جمعه بناب همچنین از دفاع مقدس بعنوان امانت شهدا نام برد و گفت: با تمام توان و ظرفیت باید از آن پاسداری کنیم.