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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۰۷

"تابستان عزیز" در جشنواره فیلم رضوی به نمایش در می‌آید

"تابستان عزیز" در جشنواره فیلم رضوی به نمایش در می‌آید

فیلم سینمایی"تابستان عزیز" به کارگردانی امیرشهاب رضویان در ششمین جشنواره فیلم رضوی روی پرده می‌رود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی" تابستان عزیز" ساخته امیر شهاب رضویان در بخش مسابقه جشنواره فیلم رضوی به نمایش در می‌آید. درخلاصه فیلم "تابستان عزیز" آمده است عزیز و نوه‌اش حمید، بی خبر خانواده به مشهد می‌روند. حمید به دنبال تماشای مسابقه فوتبال است، اما عزیز مخالف اوست...

رابعه مدنی، هومن ذبیحی، فریبا آهنگ، سروش صحت، مهران رجبی و صابر ابر بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

عوامل تولید فیلم سینمایی "تابستان عزیز"که تولید سال 1389 شبکه اول سیما به تهیه کنندگی سیّد کمال طباطبایی است عبارتند از: فیلمنامه‌نویسان: امیرشهاب رضویان، علیرضا محمودی، مدیرفیلمبرداری: مسعود امینی‌تیرانی، صدابردار: مهدی صالح‌کرمانی، صـداگذار: رامین ابوالصدق، تـدوینگر: فرامرز هوتهم، مدیر تولید: افشین قلی پور.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ششمین دوره جشنواره فیلم رضوی را در راستای تکریم و ترویج فرهنگ رضوی  روزهای 12 تا 14 مهرماه 1390 در شهر تهران برگزار می‌کند.

کد مطلب 1410664

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