به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی" تابستان عزیز" ساخته امیر شهاب رضویان در بخش مسابقه جشنواره فیلم رضوی به نمایش در می‌آید. درخلاصه فیلم "تابستان عزیز" آمده است عزیز و نوه‌اش حمید، بی خبر خانواده به مشهد می‌روند. حمید به دنبال تماشای مسابقه فوتبال است، اما عزیز مخالف اوست...

رابعه مدنی، هومن ذبیحی، فریبا آهنگ، سروش صحت، مهران رجبی و صابر ابر بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

عوامل تولید فیلم سینمایی "تابستان عزیز"که تولید سال 1389 شبکه اول سیما به تهیه کنندگی سیّد کمال طباطبایی است عبارتند از: فیلمنامه‌نویسان: امیرشهاب رضویان، علیرضا محمودی، مدیرفیلمبرداری: مسعود امینی‌تیرانی، صدابردار: مهدی صالح‌کرمانی، صـداگذار: رامین ابوالصدق، تـدوینگر: فرامرز هوتهم، مدیر تولید: افشین قلی پور.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ششمین دوره جشنواره فیلم رضوی را در راستای تکریم و ترویج فرهنگ رضوی روزهای 12 تا 14 مهرماه 1390 در شهر تهران برگزار می‌کند.