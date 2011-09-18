صادرات کالا از گمرک همدان 45 درصد کاهش یافت

محمد مهدی فرشچی موحد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مدت 72 هزار تن کالا به ارزش 38 میلیون و 344 هزار و 215 دلار از گمرک استان همدان صادر شده است.

فرشچی موحد فرش دستباف، سیمان، جار و بطر شیشه ای، سفال، چینی آلات بهداشتی و کشمش را از عمده کالاهای صادارتی استان همدان اعلام کرد.

وی یادآور شد: کشورهای عراق، امارات، ترکیه و قطر هدف کالاهای صادراتی استان همدان به شمار می روند.

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان همچنین از کاهش 45 درصدی تکمیل اظهار نامه مالیاتی در پنج ماه نخست سالجاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته خبرداد.

وی در خصوص واردات کالا به استان همدان نیز گفت: داده های آماری بیانگر کاهش 39 درصدی واردات کالا در پنج ماه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل است.

فرشچی موحد افزود: بر اساس آمارهای موجود دو هزار و 271 تن کالا به ارزش 11 میلیون دلار به این استان همدان وارد شده است.

وی جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به منظور حمایت و تقویت کالاهای داخلی را امری ضروری برشمرد و گفت: 376 پرونده قاچاق به ارزش 30 میلیارد ریال در این مدت زمان مورد رسیدگی قرار گرفته است.