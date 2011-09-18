حکیم: اهداف بیداری اسلامی باید محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سیدعمار حکیم روز یکشنبه در دومین روز از اجلاس بین المللی بیداری اسلامی که در مرکز همایش های صداوسیما در حال برگزاری است با اشاره به اینکه بیداری اسلامی به معنای واقعی کلمه خروج از خواب و رهایی از سلطه استکبار است افزود:با توجه به این بیداری باید به اصول اسلامی پایبند باشیم.

وی گفت: بی تردید اسلام ، دینی با گذشت و عدالت و میانه روی است و کسانی که تروریسم را به اسلام نسبت می دهند درک درستی از حقیقت اسلام ندارند.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق به انحراف دشمنان در قبال بیداری اسلامی پرداخت افزود: ممکن است دشمن برای انحراف انقلاب ها در میان مسلمانان رخنه کند تا به هدف خود برسد که در این زمینه همه باید هوشیار باشند و با انحراف ها مقابله کنند تا اهداف بیداری اسلامی محقق شود.

عمار حکیم همچنین استفاده از ظرفیت جوانان در جریان بیداری اسلامی را ضروری خواند و افزود: باید در ادامه مسیر با طراحی های لازم و برنامه ریزی درست و اصولی حرکت کرد تا اهداف مورد نظر محقق شود.

وی در ادامه ایجاد دبیرخانه دائم برای پیگیری اهداف نخستین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی را ضروری دانست و گفت: از این طریق می توان از نظرات همه کارشناسان و صاحبنظران سیاسی و فکری جهان به ویژه جهان اسلام برای حرکت در مسیر بیداری اسلامی بهره برد.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در پایان سخنانش در خصوص حمایت عراق از بیداری اسلامی تصریح کرد: مردم عراق از بیداری اسلامی بوجود آمده حمایت می کنند.