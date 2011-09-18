اردوی "جوانه های وحدت" ویژه جوانان شیعه و سنی خراسان رضوی برگزار شد

محمود غلامی جامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اردوی سیاحتی، زیارتی و آموزشی با حضور 280 پسر از شهرستان های دارای ترکیب جمعیت شیعه و سنی به مدت سه روز در اردوگاه شهید هاشمی نژاد مشهد برگزار شد.

وی با اشاره تأثیر مثبت این اردو در تمرین و تقویت همگرایی بین جوانان و نوجوانان شیعه و سنی استان، افزود: برگزاری اردوهایی نظیر جوانه های وحدت با ایجاد همبستگی بین نوجوانان و جوانان به عنوان آینده سازان این مرز و بوم برنامه های تفرقه افکن دشمنان را خنثی می کند.

کارشناس فرق و مذاهب تبلیغات اسلامی استان افزود: با ایجاد بستر مناسب برای تمرین یک زندگی دسته جمعی و افزایش روحیه تعاون و همبستگی ملی و وحدت اسلامی بین افراد جامعه بویژه نسل جوان تبلیغات مسموم دشمنان برای تفرقه و جدایی بین مسلمانان کارآیی نخواهد داشت.

جامی با اشاره به اینکه در این اردو جوانان به کسب تجربه و افزایش مهارت های زندگی اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی در زمینه های مختلف پرداختند، افزود: در برنامه های جذاب و متنوع و مسابقاتی که برای این گروه برگزار شد، سعی شد ضمن پرکردن اوقات فراغت همراه با نشاط، گسترش خلاقیت های علمی، هنری و ورزشی در آنها نیز مد نظر قرار گیرد.

وی افزود: در این اردو تلاش شد تا ضمن آشنایی جوانان با فعالیتهای گروهی، مسابقات فرهنگی و تفریحی با ایجاد حس رقابت توام با رفافت برگزار شده و باعث تقویت روحیه همزیستی اسلامی در آنها شود.

غلامی یادآور شد: جوانان در طی سه روز اقامت در مشهد که از 23 تا 26 شهریورماه ادامه داشت از مراکز فرهنگی، تفریحی و گردشگری مشهد نیز بازدید کردند.