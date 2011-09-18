به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضارحیمی در مراسم بهره برداری از 20 دستگاه لکوموتیو و 22 دستگاه واگن مسافری، با اشاره به اینکه تنها 30 سال از انقلاب می گذرد و 8 سال درگیر جنگ بودیم و پس از آن با تحریم روبرو هستیم اما اوضاع کشور مناسب است، گفت: این روزها بخش زیادی از وقت مدیران صرف گفتمان‌ها و عناوین روزنامه ها و سایت هایی می‌شود که پشت صحنه آن یا 380 درجه متفاوت است و یا اینکه همه واقعیت را مطرح نمی کند.



وی افزود: مدتی است که موضوع اینکه چه کسی 2800 میلیارد تومان سوء استفاده مالی را کشف کرده است، میان مسئولان دعواست اما مهم این است که این موضوع دوباره تکرار نشود.



معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: اگر رئیس کمیسیون عمر ان در این جلسه مطرح می کنند که با 700 میلیارد تومان بودجه وزارت راه و شهرسازی نمی توان کاری را انجام داد، باید بگوید که آیا در مجلس تمامی سهم راه آهن به این شرکت اختصاص یافته است اما می بینیم که مجلس صدرصد اعتبارات را تخصیص نداد.



رحیمی با بیان اینکه چندین هفته است که موضوع کشف سوء استفاده مالی مطرح شده است، بیان کرد: الان در تلاش هستیم که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تمامی اعتبارات و منابع بانکی تحت کنترل قرار گیرد تا میزان وامی که هر نفر دریافت می‌کند مشخص شود، البته کار دشواری است اما قابلیت اجرایی دارد.



وی با اشاره به کارشکنی در دیوان محاسبات، گفت: دردیوان محاسبات یکی از مقامات به من گفت که به میدان نرو که صدمه می بینی اما امروز خودش یکی از صدمه زنندگان است.



معاون اول رئیس جمهور درباره انتساب جریان انحرافی به دولت، اظهار داشت: این دولت از 4 ما پیش در معرض اتهام انحراف قرار گرفته اما واقعیت این است که مفسدان قدرتمند نمی گذارند برخی کارها انجام شود.



واردات 3 هزار میلیارد تومانی که گمرک ثبت نکرد

رحیمی افزود: وقتی بخواهیم شفاف سازی در اعتبار دهی بانکها انجام دهیم، مدیران بانکی مقاومت می کنند، چون کارهایشان رو می شود، مثلا در گذشته شخصی 3 هزار میلیارد تومان واردات به کشور انجام داده بود اما میزان واردات از سوی گمرک به وزارت دارایی اعلام نشد؛ بنابراین کار دشواری را پیش رو داریم.

رحیمی با بیان اینکه خوبها دستشان به همدیگر وصل نیست، گفت: اگر مجلس و دولت با یکدیگر همکاری کنند همه اینها جراحی می شود اما وقتی خودمان یکدیگر را قبول نداریم، مردم در موردمان چه قضاوتی خواهند کرد.

معاون اول رئیس جمهور درباره سرمایه گذاری در ترانزیت راه آهن اظهار داشت: سرمایه گذاری کلان باید در راه آهن هزینه شود تا ترانزیت از مرز 40 میلیون تن عبور کند که این امر با فعال سازی ترانزیت از آن سوی دریای خزر به جنوب خلیج فارس از داخل ایران وجود دارد.

وی با اشاره به پتانسیل ترانزیت در کشور ما بیان کرد: میزان ترانزیت در گذشته 7 میلیون تن بوده و در سال قبل به 9.5 میلیون تن رسید و قرار است تا در سال جاری به 12 میلیون تن برسد که این رقم بسیار کمی است زیرا ما باید به اندازه درآمد نفت باید از ترانزیت پول دربیاوریم.

وی با بیان اینکه در حوزه پارس جنوبی از کشور قطر عقب تر هستیم، گفت: میادین پارس جنوبی بین ایران و قطر مشترک است اما سهم بیشتری را قطر از این میادین استخراج می کند .

رحیمی افزود: سرمایه های ایران در بانکهای خارجی پس از تحریم وارد کشور شد و به یکباره 22 هزار میلیارد تومان از این میزان در پارس جنوبی سرمایه گذاری شد تا همه فازها را در 35 ماه به پایان ببرند.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: هر فاز 4 میلیارد دلار درآمد دارد که در مجموع درآمد کشور از میادین پارس جنوبی به 128 میلیارد دلار می رسد که این رقم از درآمد کل نفتی ایران بیشتر است بنابراین برای به کارگیری این ظرفیت ها دولت و مجلس باید با هم هماهنگ شوند.

وی با بیان اینکه در کشور تعدادی افراد سازماندهی شدند تا اوقات مردم و مسئولین را بر هم بریزند، افزود: جنگ روانی در کشور راه افتاده که همه در مقابل یکدیگر قرار بگیرند.

رحیمی با اعلام اینکه یک نفر هم در ایران گرسنه نیست، بیان کرد: هر خانواده 5 نفره ایرانی 240 هزار تومان از منابع هدفمندی یارانه ها دریافت می کند که با حقوق 240 هزار تومانی خودش هم سالیانه می تواند 6 میلیون تومان سرمایه گذاری کند تا مشکل اشتغال در کشور حل کند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه 35 درصد از منابع دولت در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد اما کافی نیست، گفت: ساختمان های زیادی در تهران از حق و حقوق شهرهای دیگر ساخته شده که همه اینها باید به فروش برسد مانند کاخ کشاورزی که 107 هزار کارمند حقوق بگیر دولت داشت در صورتی که اینها باید در مزارع به کار مشغول باشند.

وی درباره اشتغالزایی در کشور گفت: سال گذشته اعلام کردیم که یک میلیون و 100 هزار شغل ایجاد می شود اما یک میلیون و 600 هزار شغل ایجاد کردیم البته بعضی ها گفتند که این آمار درست نیست اما در هر صورت یک میلیون و 400 هزار شغل به طور حتم ایجاد شده است.

رحیمی افزود: امسال هم اعلام کردیم که دو میلیون و 500 هزار شغل ایجاد خواهد شد پس دولت را تشویق کنید زیرا رئیس جمهور یک کشور این موضوع را اعلام کرده است.

معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از بانکها اعلام کرد: بانکها برای اشتغالزایی خط اعتباری نمی دهند اما به یک نفر در پشت صحنه 2 هزار و 800 میلیارد تومان را به یک شخص می دهند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 5 هزار و 20 جلسه در معاونت ریاست جمهوری تشکیل شده است، بیان کرد: 230 هزار نفر هم در این مدت به دفتر بنده مراجعه کردند و شبانه هر یک از مسئولین در ستاد هدفمندی یارانه ها کشیک داده اند.

رحیمی در مورد سفرهای نیکزاد اظهار داشت: هیچ شخصی در دنیا به اندازه نیکزاد سفرهای شهرستانی نداشته است زیرا وی در این مدت 114 سفر در نقاط مختلف کشور برای طرح مسکن مهر انجام داده است و رکورددار سفر در دنیاست.