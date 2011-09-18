به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن که این روزها در روستای آبکنار گیلان به سر می برد و بی خبر از شایعاتی که او را تا یکقدمی نیمکت پرسپولیس رسانده است، استراحت می کند. او در گفتگوی خود با خبرنگار مهر که در زیر می آید، در مورد پرسپولیس، دربی شهر تهران، پیشنهاد مربیگری این تیم و ... صحبت کرد:

* خبرگزاری مهر: امروز در رسانه‌ها نام شما به عنوان یکی از گزینه‌های سرمربیگری پرسپولیس مطرح شده است.

- مایلی کهن: من در روستای آبکنار از توابع بندرانزلی هستم و از هیچ جا خبر ندارم و روزنامه‌ها را نیز نخوانده‌ام.

* پس با این شرایط دربی را هم ندیده‌اید؟

- بله. دربی را از تلویزیون دیدم.

* ارزیابی شما از این مسابقه چیست؟

- به نظر من که بازی را از تلویزیون دیدم یک بازی معمولی بود و از نظر تحلیلی و تاکتیکی چیز خاصی را ندیدم. به صورت معمول تیمی که می برد استنباطش این است که بازی خیلی خوبی را به نمایش گذاشته و تیم بازنده دیدگاه متفاوت از این نسبت به مسابقه دارد.

* پرسپولیس را چطور دیدید؟

- طبیعتا پرسپولیس خوب بازی نکرد که نتیجه را واگذار کرد. پرسپولیس در بازی با ذوب آهن خوب کار کرد و به نسبت گذشته عملکرد مناسبی داشت اما در دیدار با استقلال نتوانست خوب بازی کند و بازنده شد.

* با این شرایط آینده پرسپولیس را چطور می بینید؟

- شما توجه داشته باشید که در هفته هفتم به تیمی کاپ نمی دهند و تیمی را به دسته پایین تر نمی فرستند اما فکر می کنم پرسپولیس بخواهد این روند را ادامه دهد به مشکل بر می خورد.

* راه حل خروج پرسپولیس از بحران موجود چیست؟

- من مثل همیشه محافظه کار نیستم و صحبت‌هایم را رک می زنم. اما بعضی هستند که محافظه کارانه رفتار می کنند قبل از مسابقه می گویند همه چیز خوب است و بعد از مسابقه انتقاد می کنند. من بعد از چهار هفته حرف‌هایم را در مورد پرسپولیس زدم و دلایل خود را درخصوص عدم موفقیت این تیم گفتم. همانطور که گفتم محافظه کار نیستم و خیلی راحت حرف‌هایم را می زنم. من هشت، نه سال است در مورد دلالی و مشکلات فوتبال حرف می زنم که دیدید چند روز قبل یکی از برنامه‌های سیما به این موضوع پرداخت. یک شخصی اگر موردی را مشاهده کرد باید همان موقع بگوید، نه اینکه با کلمات و لغات بازی کند و سعی کند به گونه‌ای حرف بزند که کسی بدش نیاید. وقتی اینطور عمل کنید، می شود همینی که الان هست. من هم به موقع مشکلات پرسپولیس و هشدار دادم که باید شرایط تغییر کند.

* ایرادهای تیم کجاست؟

- متاسفانه فیلم مسابقات خوب آنالیز نمی شود. شما در همین بازی با استقلال دید که برخی بازیکنان به بازی گرفته شدند که در دیدارهای گذشته عملکرد خوب و قابل دفاعی نداشتند. این مسائل به تیم لطمه می زند. یکی دیگر از مشکلات فنی تیم آرایش ابتدایی بازی است. در بازی با استقلال هم این مشکل دیده می شد. فکر می کنم بازی‌های پرسپولیس از سوی کادر فنی این تیم دیده نمی شود.

* برخی‌ها اعتقاد دارند که برای حل مشکلات موجود باید استیلی برکنار شود. شما موافق این موضوع هستید؟

- من در این مورد حرفی نمی زنم. بعد از چهار بازی آن چیزی که لازم بود را گفتم. با وجود اینکه مدیرفنی بودم اما کوچکترین دخالتی در امور فنی تیم نداشتم. در آن زمان و حتی زمانی که از پرسپولیس رفتم استنباطم این بود که تیم با روندی که در پیش گرفته بود، نمی تواند موفق شد. خوشبختانه برخی از آن چیزهایی که گفته بودم، انجام شد. در آن زمان تیم فاقد مربی بدنساز بود که تمام وقت زمان بگذارد. بعد از رفتن من این مشکل حل شد.

* بدون شک تیم مشکلات دیگری هم دارد؟

- به اعتقاد من یکی از مهمترین مشکلاتی که تیم دارد این است که تیم نظم و انضباط تیمی ندارد. متاسفانه در لحظاتی که باید تصمیم موثر اتخاذ شود، اینگونه نمی شود و مماشات می کنند. از دید من در بهترین جا که باید تصمیم قاطع اتخاذ کنیم، نمی کنیم. اینکه بعضی‌ها خوش‌شان نمی آید، ایرادی ندارد. پنج تا 10 نفر ناراحت شوند، بهتر از آن است که میلیونها نفر دلخور شوند. در حال حاضر میلیون‌ها نفر دل و قلب شان با تیم پرسپولیس است و نباید برای خوشامد چند نفر به خواست میلیون‌ها نفر بی توجه باشیم.

* از طرف باشگاه پرسپولیس با شما مذاکره‌ای برای سرمربیگری تیم فوتبال این باشگاه نشده است؟

- نه! همانطور که گفتم در روستای آبکنار هم و کسی با من تماسی نگرفته است.

* اگر با شما مذاکره شود، پاسخ تان مثبت است یا منفی؟

- به هر حال تا به امروز کسی با من مذاکره نکرده است.

* برخی از پیشکسوتان پرسپولیس اعتقاد دارند، تعدادی از بازیکنان این تیم در دربی کم کاری و کارشکنی کرده‌اند. شما موافق این موضوع هستید؟

- من به این موضوع اعتقاد ندارم، چرا که وقتی یک بازیکن داخل زمین می شود، سعی می کند بهترین بازی خود را انجام دهد. من بعید می دانم بازیکنی از پرسپولیس کم کاری کرده باشد.

* نقش کمیته فنی را در برون رفت پرسپولیس از بحران موجود چطور ارزیابی می کنید؟

- در مورد کمیته فنی اظهارنظری نمی کنم اما در مجموع با شناختی که از فوتبال ایران دارم، معتقدم کمیته فنی نمی تواند در یک باشگاه موفق عمل کند.